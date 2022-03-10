東森進補！東森購物網前二月獲利3.9億

東森國際（2614）轉投資東森購物網今（10）日公布東森購物網合併草莓網、熊媽媽買菜網2月份合併營收為22.7億，年增率7.6%，合併稅前淨利達1.6億元，較去年同期成長38.4%，累計前二月合併稅前淨利達3.9億，較去年同期成長23.7%。

東森購物網表示，根據往年經驗，農曆春節假期是影響業績較大的節慶，但隨著消費者網購習慣成形，東森購物網推出春節不打烊服務，加上今年農曆春節寒流濕冷，帶動保暖商品買氣爆棚，春節過後又有減肥健身、開工開學及三八婦女節商機，推升2月份營收。

進一步分析各平台及通路表現，主打生鮮商品的熊媽媽買菜網表現亮眼，營收年成長率達126.8%，主要是因春節、元宵節慶，食品買氣增加；宅經濟商機持續推升網購業績能量，2月網購業績較去年同期成長15%，其中行動購物方面，在整體網路購物業績占比達到七成。

東森購物網統計，熱銷產品類別以保健食品、家用品、行動3C商品居業績前三名，保健食品更達到5.5億業績，其中以日本味王金盞花葉黃素磷脂膠囊、陽明生醫視倍修最為熱賣，顯示消費者重視視力保養。至於業績成長幅度，與去年同期相比則以美容美體票券業績成長5倍最多，其中東森自然美極光水音波為愛美女性的首選，其次女性內衣、家具、女裝及婦幼等女性產品也都有1.5-2倍的成長幅度，女性消費者的比例占七成以上。

此外，東森購物網積極發展自營商品，去年推出的「東森農場料理之王料理包」上市至今10個月已狂賣75萬包，業績狂飆近4200萬元，成為東森自營品中，常溫調理商品的銷售冠軍。