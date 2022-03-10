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邑昇前二月營收年增23.9% 歷年同期新高

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

邑昇實業（5291）公告2月營收，由於農曆春節影響工作天數，2月營收為1.13億元，年增24.82%，累計前2月營收達2.55億元，較去年同期成長23.97%，為歷年同期新高。

自2021年下半年以來，電子業與自行車產業陸續出現缺料問題，將邑昇將拉高各料件庫存水位，並提前採購因應，從市場供給面觀察，預期今年內可望緩解，恢復產業秩序。至於近年積極開拓e-bike電動輔助自行車，將可望在今年內有顯著的斬獲，年初已正式推出年度新款，主攻歐美利基市場，台灣則規劃上千台陸續在第二季起開始交車。

該公司2021年合併營收達15.58億元，年增29.99%，獲利表現則因PCB事業轉嫁部分成本予客戶有成，以及LED自行車燈受惠產業成長期帶動周邊需求，稅後淨利達1.63億元，每股稅後盈餘（EPS）4.18元，均創歷史新高紀錄。

2021年邑昇營收事業占比為PCB七成、LED自行車燈三成。PCB事業方面，2021年初上游銅箔材料成本增加，邑昇轉嫁部分成本給客戶，除帶動營收成長外，也同步進行優化客戶政策，對邑昇財務結構有正面的影響，未來亦將耕耘更高階專業應用領域，並朝海外市場邁進。

LED自行車燈訂單能見度直達年底，以美系品牌客戶為大宗，2021年受惠疫後戶外運動風潮興起，自行車產業快速擴張成長，挹注周邊配件市場需求，兩大事業均朝高階、少量多樣客製化領域發展，推升2021年毛利率達23.61%，較過去有顯著的成長。邑昇預計將配發現金股利2.10元，配發率為五成。

自行車 營收 PCB

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