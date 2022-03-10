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沛波2月營收5.37億元 年增率166％

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

沛波鋼鐵（6248）2月自結營收5.37億元，較1月成長15.96%，較去(2021)年同期成長166.26%，累計前二月自結營收為10億元，較去年同期成長89.54%。

沛波總經理楊韻蒔表示，2月雖遇農曆春節假期工作天數減少，但因增加鋼品買賣銷售業績入帳，使得沛波2月業績表現依舊亮眼，且累計營收較去年同期大幅成長超過八成。

市場方面，俄烏戰爭爆發前煤、鐵價格已經在漲，戰爭爆發後由於原料供應中斷促使漲得更凶，在原料成本上漲及俄烏短供的情況下，預期鋼鐵價格持續看漲，可望進一步推升沛波業績表現。

沛波表示，國內公共工程持續推進、新屋建照執照案釋出，以及台商回流設廠等，皆反應出國內內需市場需求強勁，有機會出現新一波產銷高峰，目前公司的訂單能見度可達今年6月，對未來業績展望持正向看法。

營收 鋼鐵

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