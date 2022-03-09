七期同一條路單坪價差達2倍 台中房市進入品牌驗收年

房地產價值早已不能單純用地段來衡量，尤其台中可開發素地眾多，建商只要有錢即可取得條件佳的土地，以七期為例，同一條路上單坪的價差就可達2倍以上。業者說，品牌、地段、規劃設計、施工細節、經營服務等五大面向缺一不可，綜合起來才能顯現出住宅的真正價值。

近年如雙橡園、寶輝、龍寶、聯聚、寶璽、由鉅等品牌建商憑藉驚人品牌實力，以遠超市場格局的規劃重塑消費者對於住宅價值的認知，也引領中台灣房市進入品牌驗收年。

如「雙橡園1617」預售期即以均價55.4萬元保持七期南側成屋最高身價至今，不僅為台中十大豪宅榜內唯一100%過戶完銷，更是2012年6月21日央行施行高價住宅貸款成數限制後，中部唯一在預售時期完銷的豪宅個案。

難得的是，相對於豪宅市場低入住率，目前該社區交屋二年入住率已超過七成，且市場上少有轉手物件，顯見住戶惜售；而近期轉手物件更創下七期文心森林公園豪宅市場的最高價，落成後住宅價值持續攀升，也印證其品牌實力確實驚人。

雙橡園開發全台首創的「豪宅3.0」，提供包括成立物業管理、頂級餐飲團隊進駐、一日六餐、頂級桌宴、專屬活動策劃、禮賓接駁、專人洗車等細緻化服務。

雙橡園開發總經理魏櫂良分享表示，公司落實利潤與老客戶共享的初心，且始終站在居住者的角度思考，只要對住戶是好的，有提升住宅價值的可能，就積極去做。

而深耕七期的豪宅建商寶輝建設以「寶輝秋紅谷」，在台中首推「15度鑽石帷幕」技術，打造全台中最高「不著地空中會館」，不僅獲「建築界奧斯卡」的I.P.A英國國際地產大獎，評審團還給予高層住宅項目最高榮譽的五星獎。

近期寶輝跨足中科特區推出「寶輝VILLAGE」國際總體城區開發案，由三塊四面臨路完整街廓組成廣逾8,000坪完整腹地，全案以七期豪宅規格設計，由美、日國際團隊攜手開發，打造有如「東京六本木」的國際城區。

此案深獲企業主、中科高階主管及醫師等菁英族群高度關注，為中科區域唯一總價突破4000萬元的住宅案，單價更攻上6字頭直逼七期，相比鄰近區域個案有約四成價差，改寫區域行情天花板。

另以堅實售後服務及營建品質打出知名度的龍寶建設，每進入一區域推案即成為指標個案，如烏日「園臻邸」上看4字頭，11期「愛臻邸」均價近50萬元，皆創下區域新高。

「愛臻邸」更創台中建築業之先、採用可重複使用的鋁合金系統模板，取代傳統模板，雖然造價較傳統模板貴一些，卻擁有縮短工期、節省人力及減少事業廢棄物等優點，此案在去年第3季開賣數天即完銷。

龍寶建設強調以人為本，並以「共享與共好」為建築精神，提倡包括綠圍籬、大量退縮及公共藝術品等環境友善規劃。