快訊

畫面曝光！金曲歌王曹格喝酒鬧事 餐廳咆哮狂飆髒話

地牛翻身！規模達5.6 花東最大震度4級

國泰新竹健康園區將開幕 讓科技人擁抱健康人生

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
國泰新竹健康園區即將於4月全面啟動。記者李珣瑛／攝影
國泰新竹健康園區即將於4月全面啟動。記者李珣瑛／攝影

國泰新竹健康園區民安診所院長葉勳龍表示，觀察聚集眾多科技人的新竹，居民並遍具備所得高、血壓亦高的雙料冠軍情形。因此，今（9）日特別在國泰新竹健康園區全面開幕前，由檢健中心發布「新竹健康白皮書」，希望能喚起新竹在地民眾對健康的關注，並提醒隨時關注身體狀況、從生活習慣及飲食建議，以及定期進行全身健康檢查等高解方，為自身健康超前部署，讓科技人遠離夢魘，擁抱健康人生。

高血壓、高血糖與高血脂合稱為三高，是現代人的健康大挑戰。由衛福部公布2020年國人十大死因與2019年的數據相比，高血壓死亡人數增幅位居首位（+7.2%），從國泰健檢近三年 台北、新竹、台南中心資料中顯示，19-64歲的健診者，血壓異常現象以新竹地區比例較多，且男性大於女性，年齡也有慢慢下降趨勢，可見以往只會在中老年人發現的三高疾病，漸漸邁入年輕化。

葉勳龍指出，現代人因生活規律改變、工作壓力大與飲食習慣不佳，使得台灣年輕人罹患高血壓者愈來愈多，依據全國十大死因中第七的高血壓，雖然排名未達前三名，但死亡率逐年上升的風險卻最嚴重。除了中老年人之外，待遇令人稱羨的科技新貴更是許多醫師眼中罹患高血壓的高危險族群。

根據我國2019年綜合所得稅申報數據顯示，新竹市以132.3萬元位居全國第一，收入越高相對帶來的工作壓力也較大，經常性的外食、長時間睡眠不足、高競爭工作環境與壓力等，都有可能在不知不覺中增加高血壓、血脂異常等心血管疾病發生的風險，若加上天氣轉變，氣溫變冷時血管收縮，當原已狹窄的血管發生劇烈收縮，更易增加急性心肌梗塞的機會。

葉勳龍說，平時毫無症狀，素有隱形殺手之稱的高血壓，就像是科技人的共同夢魘，也是扼殺家庭幸福的劊子手，壓力、熬夜、睡眠品質不佳，身體長期處於疲勞狀態，導致血壓偏高、身體修復能力變差，血管產生發炎狀態，都將增加心肌梗塞的風險，不得不慎。國泰健檢察覺到身體健康管理對於科技人來說是不可忽視的重要課題。

隸屬國泰地產集團的國泰健康管理顧問公司，規劃今年4月在新竹啟動「國泰新竹健康園區」，集結健保診所、健檢中心及產後護理照護服務，搶進大新竹龐大的健康商機。

國泰新竹健康園區民安診所院長葉勳龍（左二）率領團隊發布「新竹健康白皮書」，提出雙冠高解方。記者李珣瑛／攝影
國泰新竹健康園區民安診所院長葉勳龍（左二）率領團隊發布「新竹健康白皮書」，提出雙冠高解方。記者李珣瑛／攝影

國泰 高血壓

延伸閱讀

慧榮捐贈新竹台大分院手術室麻醉臨床系統暨設備

新竹少年睪丸扭轉2圈痛爆 手術解除蛋蛋的憂傷

竹縣2協會偕律師創「法福門診 」捐百萬助大新竹弱勢　

沒在怕！全台329檔推案量創5年新高、新竹爆量

相關新聞

鏡電視人事變更案傍晚送進NCC 5月能否開台仍是未知數

鏡電視拿到新聞台衛星電視執照不到兩個月，經營團隊大地震，原先的董事長陳建平、總經理李玉珮雙雙被撤換，據悉，鏡電視已趕在今...

鏡電視人事異動 NCC將釐清新聞自主是否遭干預

鏡電視4日宣布更換董事長與總經理人選，引發外界關注。NCC表示，目前尚未收到營運計畫變更案，至於是否違反當初執照相關附款...

國泰新竹健康園區將開幕 讓科技人擁抱健康人生

國泰新竹健康園區民安診所院長葉勳龍表示，觀察聚集眾多科技人的新竹，居民並遍具備所得高、血壓亦高的雙料冠軍情形。因此，今（...

巨生醫新劑型抗癌新藥一期臨床 完成國內首位病人收案

巨生醫（6827）今（9）日公告，公司自行研發的奈米微胞抗癌新藥MPB-1734，已完成國內首位病人收案，為公司奈米微胞...

居住不正義／房東挑租客這3種人不租，政府應對作法可有4個

在新莊有層老公寓的房東許小姐（化名），她把公寓隔成六間分租套房出租，每間房約四坪，都有獨立的洗手間，每月一萬元租金，專租給單身上班族和學生，過去五年，非常搶手，幾乎沒有空房率。她對房客的篩選標準，足以反映大多數房東的心態。

居住不正義／翻版下流老人在台灣，天龍國裡沒有住屋選擇權的蝸居老人

「過完年，幾乎五千元以下的房子都找不到，去年多多少少還可以找到五千元以下的，雖然不多，還看得到。但現在五千元以下只有車位....」農曆新年剛過完，崔媽媽基金會開始幫需要租房的弱勢老人找房子，但看了幾天，居然發現台北市已找不到五千元以下的房子。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。