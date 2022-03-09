國泰新竹健康園區將開幕 讓科技人擁抱健康人生

國泰新竹健康園區民安診所院長葉勳龍表示，觀察聚集眾多科技人的新竹，居民並遍具備所得高、血壓亦高的雙料冠軍情形。因此，今（9）日特別在國泰新竹健康園區全面開幕前，由檢健中心發布「新竹健康白皮書」，希望能喚起新竹在地民眾對健康的關注，並提醒隨時關注身體狀況、從生活習慣及飲食建議，以及定期進行全身健康檢查等高解方，為自身健康超前部署，讓科技人遠離夢魘，擁抱健康人生。

高血壓、高血糖與高血脂合稱為三高，是現代人的健康大挑戰。由衛福部公布2020年國人十大死因與2019年的數據相比，高血壓死亡人數增幅位居首位（+7.2%），從國泰健檢近三年 台北、新竹、台南中心資料中顯示，19-64歲的健診者，血壓異常現象以新竹地區比例較多，且男性大於女性，年齡也有慢慢下降趨勢，可見以往只會在中老年人發現的三高疾病，漸漸邁入年輕化。

葉勳龍指出，現代人因生活規律改變、工作壓力大與飲食習慣不佳，使得台灣年輕人罹患高血壓者愈來愈多，依據全國十大死因中第七的高血壓，雖然排名未達前三名，但死亡率逐年上升的風險卻最嚴重。除了中老年人之外，待遇令人稱羨的科技新貴更是許多醫師眼中罹患高血壓的高危險族群。

根據我國2019年綜合所得稅申報數據顯示，新竹市以132.3萬元位居全國第一，收入越高相對帶來的工作壓力也較大，經常性的外食、長時間睡眠不足、高競爭工作環境與壓力等，都有可能在不知不覺中增加高血壓、血脂異常等心血管疾病發生的風險，若加上天氣轉變，氣溫變冷時血管收縮，當原已狹窄的血管發生劇烈收縮，更易增加急性心肌梗塞的機會。

葉勳龍說，平時毫無症狀，素有隱形殺手之稱的高血壓，就像是科技人的共同夢魘，也是扼殺家庭幸福的劊子手，壓力、熬夜、睡眠品質不佳，身體長期處於疲勞狀態，導致血壓偏高、身體修復能力變差，血管產生發炎狀態，都將增加心肌梗塞的風險，不得不慎。國泰健檢察覺到身體健康管理對於科技人來說是不可忽視的重要課題。