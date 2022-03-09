「AirJapan」提交商標申請 估2023年下半年開始營運

日本全日空（ANA）控股集團和Air Japan有限公司宣布，將為中長程的國際線航班成立全新品牌「AirJapan」，且已提交商標申請。現正為 2023 年下半年開始營運做準備。

ANA表示，我們的目標是創造一種全新的飛航體驗，既不是傳統航空也不是低成本航空公司 (LCC)，我們結合了兩邊的優點，同時保有日本的理念和品質提供全新的天空之旅。如同「依據自己喜好選擇的體驗」描述，我們將提供來自傳統航空所提供的旅客自選偏好服務。

ANA說，針對喜歡簡單旅行，且不需要額外服務的旅客，可以降低旅遊的成本。將提供近似於低成本航空公司的優惠票價。如同「前所未有的舒適」一詞所描述，我們將於中長程國際線航班上，提供旅客舒適的客艙空間。具體的機上硬體規格和服務的詳細資訊待日後公佈。

ANA指出，2020 年秋季，作為商業模式轉型的其中一步，ANA 集團宣布將於航空事業推出新品牌，以追求持續成長並滿足更多類型旅客。品牌名稱、商標和飛機設計皆已定案，並正在為 2023 年下半年開始營運做準備。ANA 將依國際線客運需求回復趨勢，於日後公佈確切的飛航日期及航線。

ANA表示，新航空公司有幾項特點：