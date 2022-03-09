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「AirJapan」提交商標申請 估2023年下半年開始營運

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
ANA控股集團和Air Japan有限公司宣布，將為中長程的國際線航班成立全新品牌「AirJapan」，且已提交商標申請。圖/ANA集團提供
ANA控股集團和Air Japan有限公司宣布，將為中長程的國際線航班成立全新品牌「AirJapan」，且已提交商標申請。圖/ANA集團提供

日本全日空（ANA）控股集團和Air Japan有限公司宣布，將為中長程的國際線航班成立全新品牌「AirJapan」，且已提交商標申請。現正為 2023 年下半年開始營運做準備。

ANA表示，我們的目標是創造一種全新的飛航體驗，既不是傳統航空也不是低成本航空公司 (LCC)，我們結合了兩邊的優點，同時保有日本的理念和品質提供全新的天空之旅。如同「依據自己喜好選擇的體驗」描述，我們將提供來自傳統航空所提供的旅客自選偏好服務。

ANA說，針對喜歡簡單旅行，且不需要額外服務的旅客，可以降低旅遊的成本。將提供近似於低成本航空公司的優惠票價。如同「前所未有的舒適」一詞所描述，我們將於中長程國際線航班上，提供旅客舒適的客艙空間。具體的機上硬體規格和服務的詳細資訊待日後公佈。

ANA指出，2020 年秋季，作為商業模式轉型的其中一步，ANA 集團宣布將於航空事業推出新品牌，以追求持續成長並滿足更多類型旅客。品牌名稱、商標和飛機設計皆已定案，並正在為 2023 年下半年開始營運做準備。ANA 將依國際線客運需求回復趨勢，於日後公佈確切的飛航日期及航線。

ANA表示，新航空公司有幾項特點：

1. 品牌理念

作為一間貼心的航空公司，我們的品牌理念是「Fly Thoughtful」。意味著體貼、親切、關心。我們的目標是創造一種富有日本風格的理念和品質的全新飛航體驗。

2. 品牌商標、顏色、飛機設計

選擇以「AirJapan」作為品牌名稱是為了讓全世界能簡單了解我們是一家來自日本的航空公司，且希望讓旅客了解我們提供「日式品質」服務。

商標是依照品牌名稱 AirJapan 的「r」及「J」為靈感基礎，以手拉著手的溫暖形象設計。品牌色彩結合了日本傳統色彩「Ai (靛藍)」和「Akebono (日出)」。靛藍色代表日本傳統染色藝術，表達了職人製作過程中的熟練技巧及細膩技術。日出顏色的靈感來自日本的春天，代表著舒適溫暖，凸顯我們對「舒適與關懷」的承諾。

日本 商標

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