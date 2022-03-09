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新竹林管處贈苗5,000餘株 號召國人營造減碳森活

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹林管處今贈苗5,000餘株，號召國人共同營造減碳森活。記者李珣瑛／攝影
新竹林管處今贈苗5,000餘株，號召國人共同營造減碳森活。記者李珣瑛／攝影

乍暖還寒的春天是最適合種樹的季節，林務局新竹林區管理處在植樹節前夕，今（9）日在林管處大門口及轄下五個工作站（烏來、大溪、竹東、大湖及海岸林工作站）辦理同步贈苗，邀請民眾一起響應植樹減碳愛地球的行動，活動當日一共送出5,000多株原生植物。

新竹林管處表示，連續兩年的贈苗活動都是由一位伍姓民眾拔得頭籌，今年他早上五點半就來新竹林管處大門口排隊，成為第一位領取到樹苗的行動家。活動上午9時開始，活動相當踴躍，約1小時苗木即兌換完畢，期待送出的樹苗們都能健康茁壯，發揮碳吸存的功能。

新竹林管處表示，本處六地同步贈苗活動一共準備了萊特氏越橘、鳳凰山茶、山黃梔、桃金孃、烏來杜鵑、流蘇、臺灣肖楠及山櫻花等，種共計5,150株臺灣原生種苗木，供民眾以發票兌換（以2張111年1-3月份發票領取1株，發票將全數捐贈予創世基金會） ，現場除贈苗外亦辦理防火、保育、防盜伐等林業宣導，透過現場解說及有獎徵答等方式與民眾互動，活動期間民眾皆落實戴口罩、量體溫及實聯制等防疫規定。處長夏榮生另外指出，植樹造林有助於吸存大氣中的二氧化碳，今年植樹月標語「森活的碳循」就是希望民眾以實際行動一同植樹增加碳吸存延緩氣候變遷，為地球盡一份心力。

新竹處處長夏榮生表示，今年提供的苗木，都非常適合栽植於居家庭園、陽台、公園綠地等周邊，除美化環境、舒爽身心，更具減碳功能。為讓民眾掌握種樹的技巧與後續照顧的知識，特別請到甘霖植物診所的楊淳婷樹醫師團隊至現場，為民眾解答樹木種植與後續照顧相關的疑難雜症，讓苗木能長得更好、更茁壯。

另外，今年贈送的苗木全面採用可自然分解的環保苗盆盛裝，其中新竹林管處大門口的環保苗盆為該處與森欣實業股份有限公司—蛋牌THE EGG共同研發的一體成形紙盒育苗盆，成份採用純回收紙漿纖維製成，無須膠合，亦可穿繩提高攜帶便利性。苗木連盆直接種植進土裡後，盆子約於半年至一年內分解，讓植樹能的同時達成減碳減塑的目標。

接下來，3月12日於新竹處轄下的內洞、滿月圓、東眼山及觀霧國家森林遊樂區，當日購票入園的民眾即可獲贈臺灣原生樹苗1株(贈完為止)；3月13日下午2時在新竹大遠百1樓廣場亦加碼1,000株贈苗活動，後續活動詳情及其他場次活動可至林務局官方臉書「森活情報站」或新竹林區管理處官網查看。

民眾踴躍參與贈苗活動，約一小時內苗木及發放完畢。圖／新竹林管處提供
民眾踴躍參與贈苗活動，約一小時內苗木及發放完畢。圖／新竹林管處提供
新竹林管處今贈苗5,000餘株，號召國人共同營造減碳森活。記者李珣瑛／攝影
新竹林管處今贈苗5,000餘株，號召國人共同營造減碳森活。記者李珣瑛／攝影

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