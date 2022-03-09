快訊

朱芯儀確定將切除右邊乳房 「把性徵切掉衝擊很大」

資策會系統所攜星路科技 開發智慧船舶管理系統

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

根據聯合國報告顯示，高達八成的貿易以航運為主要運送方式。為增進航運安全，減少海上事故，資訊工業策進會智慧系統研究所資策會系統所）攜手星路科技於今（9）日正式簽約，將共同開發「智慧船舶管理系統（Fleet Management System, FMS）」，結合AIS及衛星通訊能量，發展船舶即時定位、歷史事件軌跡、船隊管理等功能，強化海難救助及監控海域交通流，有助提升船舶航行安全，帶動台灣航運產業數位轉型升級。

星路科技長期研發衛星通訊技術，廣泛蒐集船舶航行資訊，此次與資策會簽署合作開發「智慧船舶管理系統」，係結合資策會系統所在研發資通訊技術與系統平台多年經驗，共同針對船舶、船隊航行管理所需之即時航行定位、船舶通信服務、船舶航行數據等服務進行整合研發，輔助業者更容易掌握船隊動態，即時做出相對應的決策。在全球競爭激烈的船運市場，船舶管理系統可作為公司營運的重要工具。

資策會系統所代所長蒙以亨表示，系統預計於2022年下半年建置完成。船舶產業潛藏巨大的新興市場，具有高度成長性，希望透過這次的合作，建立成功案例，協助更多船隊轉型升級。

星路科技董事長卓世揚指出，衛星通訊普及，成為船舶航運上的要角，基於星路科技穩定可靠的衛星移動通訊技術，結合資訊系統平台的建置，把船舶管理資訊系統拓展至貨運、客輪等領域。

資策會 新興市場 研究所

延伸閱讀

只有一支麥克筆 琉球青年畫出在地意象打卡牆

長榮2月營收旺領軍航海王反攻 航運、陸運也上漲

俄烏戰爭 捅出船運缺員黑洞

就市論勢／航運、鋼鐵、塑化 可留意

相關新聞

巨生醫新劑型抗癌新藥一期臨床 完成國內首位病人收案

巨生醫（6827）今（9）日公告，公司自行研發的奈米微胞抗癌新藥MPB-1734，已完成國內首位病人收案，為公司奈米微胞...

居住不正義／房東挑租客這3種人不租，政府應對作法可有4個

在新莊有層老公寓的房東許小姐（化名），她把公寓隔成六間分租套房出租，每間房約四坪，都有獨立的洗手間，每月一萬元租金，專租給單身上班族和學生，過去五年，非常搶手，幾乎沒有空房率。她對房客的篩選標準，足以反映大多數房東的心態。

居住不正義／翻版下流老人在台灣，天龍國裡沒有住屋選擇權的蝸居老人

「過完年，幾乎五千元以下的房子都找不到，去年多多少少還可以找到五千元以下的，雖然不多，還看得到。但現在五千元以下只有車位....」農曆新年剛過完，崔媽媽基金會開始幫需要租房的弱勢老人找房子，但看了幾天，居然發現台北市已找不到五千元以下的房子。

NCC駁回中天亞洲台申請執照 理由是難落實新聞專業

國家通訊傳播委員會（NCC）今天駁回中天電視將海外播送的「中天亞洲台」申請台灣境內頻道執照、回台落地播放。NCC指出，此...

繼續浪漫！具俊曄抵台隔離 距大S豪宅這麼近

大S老公具俊曄今天來台，先前具俊曄接受訪問表示，「想到能和熙媛在同一片天空下就激動不已」。今天抵台後，他到位於北市基隆路...

資策會攜星路科技合作智慧船舶管理系統 下半年完工

根據聯合國報告顯示，高達八成的貿易皆仰賴航運。為增進航運安全，減少海上事故，資策會系統所攜手星路科技於今（9）日正式簽約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。