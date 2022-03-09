資策會系統所攜星路科技 開發智慧船舶管理系統
根據聯合國報告顯示，高達八成的貿易以航運為主要運送方式。為增進航運安全，減少海上事故，資訊工業策進會智慧系統研究所（資策會系統所）攜手星路科技於今（9）日正式簽約，將共同開發「智慧船舶管理系統（Fleet Management System, FMS）」，結合AIS及衛星通訊能量，發展船舶即時定位、歷史事件軌跡、船隊管理等功能，強化海難救助及監控海域交通流，有助提升船舶航行安全，帶動台灣航運產業數位轉型升級。
星路科技長期研發衛星通訊技術，廣泛蒐集船舶航行資訊，此次與資策會簽署合作開發「智慧船舶管理系統」，係結合資策會系統所在研發資通訊技術與系統平台多年經驗，共同針對船舶、船隊航行管理所需之即時航行定位、船舶通信服務、船舶航行數據等服務進行整合研發，輔助業者更容易掌握船隊動態，即時做出相對應的決策。在全球競爭激烈的船運市場，船舶管理系統可作為公司營運的重要工具。
資策會系統所代所長蒙以亨表示，系統預計於2022年下半年建置完成。船舶產業潛藏巨大的新興市場，具有高度成長性，希望透過這次的合作，建立成功案例，協助更多船隊轉型升級。
星路科技董事長卓世揚指出，衛星通訊普及，成為船舶航運上的要角，基於星路科技穩定可靠的衛星移動通訊技術，結合資訊系統平台的建置，把船舶管理資訊系統拓展至貨運、客輪等領域。
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