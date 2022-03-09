綠化地球 台灣百和響應林務局捐款認養造林

3月是植樹季節，林務局嘉義林區管理處與台灣百和（9938）今(9)日在台南市玉井區國有造林地，舉行企業認養造林暨插牌活動，由嘉義林管處副處長李定忠代表致贈感謝牌給台灣百和總經理鄭誠禕，感謝企業與政府攜手營造優質森林，並展現企業將社會關懷擴大到公司廠區外的行動。

台灣竹林面積約18.3萬公頃，約占森林覆蓋面積的8%，竹子的用途多元，可生產為建築用材、文創產品、生質能源及竹炭等複合性產品。

日本自1979年起研發竹材炭化技術，台灣在2004年即締造多項全球首創佳績，包括「建立全球第一套竹炭驗證標準(CAS林產品)」，研發「模組化竹材炭化爐活化設備」，進行竹子全株利用技術開發。

鄭誠禕指出，台灣百和不斷創新產品價值，對於永續環境經營更不餘遺力，積極在廠區建築、水資源、能源管理及環境綠化等投入心力營造。

台灣百和今年更響應林務局捐款認養造林工作，挹注約28萬元認養嘉義林管處玉井事業區第82林班，面積1.78公頃造林地三年撫育工作，林地內種植2,670株樟樹、桃花心木及相思樹等造林樹種。