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第四屆蔡萬才台灣貢獻獎開跑 延長收件至6月30日

經濟日報 / 記者紀佳妘／台北即時報導

受COVID-19疫情影響，原訂於2021年徵件、評選、贈獎的第四屆蔡萬才台灣貢獻獎延期一年，隨著台灣疫情趨緩、疫苗施打率提升，富邦集團今（9）日宣布，第四屆蔡萬才台灣貢獻獎即日起開跑，第一階段收件至6月30日，今年並擴大推薦資格，所有具法人身分的非營利組織、學術研究單位都能推薦，歡迎具提名資格的個人及團體進行推薦。

富邦集團表示，蔡萬才台灣貢獻獎是蔡萬才家族為追思蔡總裁「取之社會、回饋社會」的精神所舉辦的獎項，每兩年舉辦一次，每屆選出兩人（或組）得獎者，希望獎勵在各領域中有突出優異表現，對台灣社會有重大貢獻者，以積極發揚社會正向力量。

富邦集團指出，舉辦三屆以來，獲獎名單涵蓋個人與組織，包括國際知名導演李安、門諾醫院、朱銘美術館創辦人朱銘、肝病防治學術基金會董事長許金川、雲門舞集創辦人林懷民、天主教善牧基金會執行長湯靜蓮修女，包含藝文、醫療、慈善等多元領域，表彰他們在該領域的卓越表現。

過去兩年多來，世界各國因COVID-19疫情封鎖邊界，連帶使得經濟民生受到嚴重衝擊，台灣也受到影響，但台灣社會積極防疫，各行各業齊心致力讓社會維持在正常的軌道上，而各方善的力量，也都能即時送到需要的對象手上。

富邦集團指出，感念這些自發的正向力量，今年特別擴大推薦資格，除了2021年已經接獲推薦邀請信函的單位之外，凡具有法人身分的非營利組織、學術研究單位，也都能推薦符合此項獎項資格的個人或團體。

富邦 疫情 美術館

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