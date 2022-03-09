繼續浪漫！具俊曄抵台隔離 距大S豪宅這麼近

大S老公具俊曄今天來台，先前具俊曄接受訪問表示，「想到能和熙媛在同一片天空下就激動不已」。今天抵台後，他到位於北市基隆路一段的瀚寓酒店進行隔離，不只和大S在同一片天空下，而且相距大S豪宅只有2公里。

大S的豪宅，就在信義計畫區的「台北信義」。此一豪宅樓高22層，一側臨基隆路，門牌為松勇路69巷，屋齡約9年。社區名人、藝人不少，除了大S外，房祖名也曾購入一戶。

大S是在2016年買入台北信義頂樓戶，含車位共225坪，當時買入價達3.6億元，扣除車位每坪184萬元。該房子購入時，大S和汪小菲已結婚，外界有說該豪宅是前夫汪小菲出資，登記給大S，也有說是大S自行購入，不管如何，目前房子登記在大S名下。

台北信義行情一度重跌，最慘時低樓層甚至跌破百萬，大S當年以每坪184萬購入，當時市場認為略高於行情。不過，這幾年台北信義行情快速攀升，最新實價，該社區四樓去年11月以2.26億交易，每坪達180萬元。

市場推估頂樓戶價格，目前至少210萬以上，若車位以每個450萬元計算，估價大S這棟豪宅價格在4.5億元以上，增值至已近億元。

據了解，大S目前即住在台北信義，外界認為若是具俊曄來台也有可能入住此處。

大S名下還有一棟房子，也在信義計畫區，為位於忠孝東路五段236巷的國家藝術館，此一豪宅早期成交價一坪百萬上下，目前行情估計一坪160萬以上，換算大S這間豪宅至少價值2億元以上。

若大S到韓國，媒體報導具俊曄曾在節目中公開表示，自己住在位於漢南洞、三房三衛浴的高級公寓「UN Village」，權狀103坪，窗戶就是漢江美景，該區面向江南而且背靠南山，是連接江南、江北的交通樞紐，住戶管理嚴格，也很隱密。

媒體報導，BIGBANG的太陽、宋慧喬、防彈少年團成員SUGA與JIN、李鍾碩、申敏兒、李英愛、孫淡妃等名人都住在當地。