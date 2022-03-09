中保科今年前二月合併營收 為近5年新高

中保科（9917）今(9)日公告2月合併營收為12.01億元，年成長7.1％，累計前兩個月營收達到24.81億元，年增率達6.86％，為近5年新高，主要受惠房市持續加溫，智慧建築、安控需求暢旺，加上中保科多年來佈局多角化經營有成，集團合計服務客戶數達到60萬戶以上，尤其看好智慧城市成為下一波產業動能，中保科技全力打造全台灣最完整的智慧城市解決方案搶攻各縣市智慧城市商機。

中保科今9日也同步宣布，22日至25日將於台北南港展覽2館參加全球最大智慧城市展(攤位號碼P713A)，以「智慧物聯AIOT 永續領航」為主題，展現中保科在物聯網科技的應用，還有跨系統整合能力，提供各縣市因應城市轉型，以及提出未來城市的整體解決方案，尤其，今年在高雄市政府邀請下，中保科技更首度南、北兩地串連展出，24日也同步於高雄展覽館展出。

中保科技副董事長林建涵強調，中保科技強項是從首端的「系統整合」到提出「方案解決」以及上線後的「後端服務」，運用智慧整合平台可協助政府單位、企業、工廠等做到預防、控管原本可避免的災害發生。智慧城市展將以「智慧交通」、「智慧社區」、「智慧安防」、「智慧能源」、「智慧照護」等五大議題展現中保科的整合能力。

其中，最令人驚豔的是中保科技從陸地跨足到海域，今年也將展示自主研發以AI辨識技術分析入港船舶之種類，24小時全年無休監控進出港口船舶，加強港埠的安全防護。透過港區佈建PTZ自動追踨攝影機，持續監控移動中的船舶達成監控自動化，間接增加港區航道監視器的覆蓋率。以智慧科技創新應用於傳統港口，提升台灣海運產業核心價值與國際競爭力。