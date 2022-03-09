台驊董座看海運市場：萬里晴空、順風順水有望直上雲霄

貨攬業者台驊（2636）今(9)日由董事長顏益財對於市場的展望「萬里晴空、順風順水有望直上雲霄」。貨櫃輪到前三季獲利表現還是會比去年同期好，高運價的加持高油價將被淡化。

顏益財分析俄烏戰爭會不會越演越烈，要看持續的時間才能評估，對經濟、貨量提出新看法，不過戰爭會造成貨櫃航運市場需求更緊張，船舶、港口貨量都跟著出現新變化，造成貨櫃供應鏈變化更複雜，反而可能推升運價走揚。至於散裝船的部分，要看個別船型，所以船型不同會有不同的需求走勢。

油價飆漲，對於空運的衝擊比較大，對海運的影響會太明顯，用一個例子來分析，如果高運價在貨櫃輪航運不景氣的時候，油價一變動，立即衝擊到全球船公司的獲利，但是現在是高運價，遠東-美西一個20呎櫃，最少都要1萬多美元，油價上漲用每個貨櫃平均攤提下，成本攀升的感覺就不明顯。

顏益財表示，今年海運運價將維持在高檔盤旋，去年運價基期很高，市場還是會繼續好。「順水」指的是海運市場維持高基期，「順風」則是空運市場會繼續好，尤其，疫情改變後，客運航班有望慢慢恢復，海、空運兩大市場都會一樣好。

運價飆漲後，小型貨攬很難經營下去，就算船公司要進入這個領域，也有很高的進入門檻，貨攬的服務範圍很廣，包括報關、倉儲、各種物流配送，所以船公司要投入這個市場，有很高的進入門檻，但因為市場的變動後，未來貨攬市場會呈現大者恆大。

顏益財對於陽明股息推估認為有望配到18-20元，只要在這個區間，台驊可以認列的股利收入推估約3億元。台驊目前短投的貨櫃輪個股還多，包括持有長榮（2603）3400張、陽明（2609）3000張及萬海（2615）300張；另外也參與長榮航太的認股，這個部分是長期看好。

美西目前塞港的情況一直沒有改善，塞港依舊很嚴重，下個月開始美西碼頭工人工勞資談判，預期六月底談判如果不順利，可能會產生罷工的狀況，這種情形下，如果真的罷工，塞港會更雪上加霜。

俄烏戰爭所掀起的船員問題，目前俄烏船員占全球船員比重一成多，戰爭一發生後，船上船員回到國家去幾乎不可能的，所以短期間影響不會這麼大。因為去年開始，各家海運業者都很小心地面對船員短缺的問題，很多船員基本上都已經簽約，很難下船回去打仗。