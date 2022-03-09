快訊

調查局偵辦陸企在台挖角高科技人才 全台同步大搜索

20年沒換屋有多難？ 新北這3區屋主平均持有18年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台驊董座看海運市場：萬里晴空、順風順水有望直上雲霄

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
台驊董事長顏益財看全球海運市場展望「萬里晴空、順風順水有望直上雲霄」。記者黃淑惠／攝
台驊董事長顏益財看全球海運市場展望「萬里晴空、順風順水有望直上雲霄」。記者黃淑惠／攝

貨攬業者台驊（2636）今(9)日由董事長顏益財對於市場的展望「萬里晴空、順風順水有望直上雲霄」。貨櫃輪到前三季獲利表現還是會比去年同期好，高運價的加持高油價將被淡化。

顏益財分析俄烏戰爭會不會越演越烈，要看持續的時間才能評估，對經濟、貨量提出新看法，不過戰爭會造成貨櫃航運市場需求更緊張，船舶、港口貨量都跟著出現新變化，造成貨櫃供應鏈變化更複雜，反而可能推升運價走揚。至於散裝船的部分，要看個別船型，所以船型不同會有不同的需求走勢。

油價飆漲，對於空運的衝擊比較大，對海運的影響會太明顯，用一個例子來分析，如果高運價在貨櫃輪航運不景氣的時候，油價一變動，立即衝擊到全球船公司的獲利，但是現在是高運價，遠東-美西一個20呎櫃，最少都要1萬多美元，油價上漲用每個貨櫃平均攤提下，成本攀升的感覺就不明顯。

顏益財表示，今年海運運價將維持在高檔盤旋，去年運價基期很高，市場還是會繼續好。「順水」指的是海運市場維持高基期，「順風」則是空運市場會繼續好，尤其，疫情改變後，客運航班有望慢慢恢復，海、空運兩大市場都會一樣好。

運價飆漲後，小型貨攬很難經營下去，就算船公司要進入這個領域，也有很高的進入門檻，貨攬的服務範圍很廣，包括報關、倉儲、各種物流配送，所以船公司要投入這個市場，有很高的進入門檻，但因為市場的變動後，未來貨攬市場會呈現大者恆大。

顏益財對於陽明股息推估認為有望配到18-20元，只要在這個區間，台驊可以認列的股利收入推估約3億元。台驊目前短投的貨櫃輪個股還多，包括持有長榮（2603）3400張、陽明（2609）3000張及萬海（2615）300張；另外也參與長榮航太的認股，這個部分是長期看好。

美西目前塞港的情況一直沒有改善，塞港依舊很嚴重，下個月開始美西碼頭工人工勞資談判，預期六月底談判如果不順利，可能會產生罷工的狀況，這種情形下，如果真的罷工，塞港會更雪上加霜。

俄烏戰爭所掀起的船員問題，目前俄烏船員占全球船員比重一成多，戰爭一發生後，船上船員回到國家去幾乎不可能的，所以短期間影響不會這麼大。因為去年開始，各家海運業者都很小心地面對船員短缺的問題，很多船員基本上都已經簽約，很難下船回去打仗。

油價 塞港 台驊

延伸閱讀

俄烏戰事影響機械業近60家 干擾訂單690萬美元

俄烏戰爭、俄列不友善 陳吉仲：不影響農產貿易

上帝之手！ 馬拉度納刺青化解俄烏戰爭前線記者危機

美禁俄能源進口 舊金山油價飆2成加油站大排長龍

相關新聞

中國曾讓冠軍磁磚吃香喝辣 為何虧損7年後才止血回台？ 林董800天由虧轉盈第一手告白

台灣過去有58家磁磚廠西進中國，如今卻只剩下兩家；面對市場環境的變化，冠軍磁磚提出的「止血」策略，要在企業半百之際，拚出重生之路。

台驊董座看海運市場：萬里晴空、順風順水有望直上雲霄

貨攬業者台驊（2636）今(9)日由董事長顏益財對於市場的展望「萬里晴空、順風順水有望直上雲霄」。貨櫃輪到前三季獲利表現...

佳世達啟動第二階段轉型 醫療事業最具漲勢

佳世達（2352）今年啟動第二階段價值轉型工程，要在高附加價值事業營收過半的基礎上，加速轉動價值升級、達到獲利過半的目標...

20年沒換屋有多難？ 新北這3區屋主平均持有18年

根據新北市地政局最新統計資料顯示，新北市第一圈屋主平均持有時間較久，包括三重、板橋與永和區，屋主平均持有時間達18年，有...

廣明旗下達明機器人 參加2022日本國際機器人大展

廣明（6188）旗下達明機器人於3月9日重磅回歸iREX，展示從生產線人機協同，快速整合智慧堆棧應用方案，及焊接機器人案...

裕民能新船「雲命名」儀式 徐旭東親自主持

遠東集團旗下九大上市公司之一的裕民航運（2606），與日本住商マリン株式會社(Sumitomo Marine Co. L...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。