廣明旗下達明機器人 參加2022日本國際機器人大展

廣明（6188）旗下達明機器人於3月9日重磅回歸iREX，展示從生產線人機協同，快速整合智慧堆棧應用方案，及焊接機器人案例，並整合人工智慧AI視覺，提升自動化生產的檢測效能。即將推出全新升級的TM Robot S，軟硬體全面提升；更智慧的視覺與周邊軟體整合、更直覺操作的人機介面、更嚴格安全的人機協作，適用於各產業應用場景，全面落實智慧製造。

達明機器人自行研發的AI智慧視覺解決方案——TM AI+，不僅可單獨使用，更可搭配達明協作機器人的內建視覺系統，進化成具AI辨識功能的全方位智慧協作機器人，涵蓋傳統機器視覺與先進AI視覺能力，解決製造業最常面臨的瑕疵檢測難題：包含視覺辨識，涵蓋條碼讀取、文字識別(OCR)、OK/NG圖像分類、裝配有無、料件盤點等功能，目前也運用在日系汽車大廠出廠前的品質控管，以及導入連鎖披薩、炸雞店的產品辨識與控管，從製造業、汽車產業一直到食品產業皆可廣泛運用。

除了原有的協作機器人系列之外，達明機器人表示：我們不停研發整體解決方案，協助企業跨越自動化瓶頸，縮短與智慧製造的距離，如同這次推出的焊接機器人範例——TM Welding operator。達明機器人專屬的焊接應用介面，幫助使用者應對不同形狀工件的焊接需求，可與世界焊接大廠如OTC、Panasonic等相容，並直接透過手臂的操作介面來控制，不再受限於傳統焊接機器人的使用方式，可提供視覺輔助執行定位功能，手拉拖曳教導點位，更直覺快速的教導焊接之點位與軌跡，提供給日本及全球系統整合商，使用達明機器人開發更多焊接應用的可能性。

達明機器人即將於2022年4月推出全新升級TM Robot S 系列。此系列比目前機種更強化人機協同的工作安全，通過歐美安全認證，更為業界最高擁有31項安全認證的協作手臂。因應各種產業環境應用，達明再次提升了S系列的防塵防水等級規格，推出新研發的機器人示教器，讓教導佈署機器人更簡易快速，其他更多的硬體升級將於4月公佈。除了硬體設備升級之外，達明創新式的人機介面TMflow也全面改版升級2.0版，提供更直覺的操作體驗。以及更強大的離線編程軟體TMstudioPro，可進行應用路徑模擬、Cycletime計算。TM Robot S 系列產品軟體和硬體雙重全新升級，快速協助客戶打造各種需求的協作機器人解決方案。

根據日本機器人工業會(Japan Robot Association；JARA)統計，後疫情時代帶動自動化轉型，歐美及日本需求復甦，帶動2021年日本工業機器人訂單額年增29.6%至9,405億日圓，連續第2年呈現增長、年間訂單額創下歷史新高紀錄。看好自動化商機發展潛力，達明機器人持續建置代理商及系統整合商，並在日本擴大銷售網絡至25家合作夥伴，提供自動化產線導入評估，系統發包與測試，及完善的售後服務。2022下半年專門設立日本技術服務與售後服務部門, 協助日本客戶快速處理從評估、導入至售後服務的各項問題。

展望2022年，達明機器人即將發佈全新升級的TM Robot S，並持續招募如半導體、電子、焊接等應用系統整合商，共同拓展日本市場。未來更以AI人工視覺、工廠智能管理系統全方位的軟體功能，協助企業邁向智慧製造的大未來。