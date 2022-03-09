裕民能新船「雲命名」儀式 徐旭東親自主持

遠東集團旗下九大上市公司之一的裕民航運（2606），與日本住商マリン株式會社(Sumitomo Marine Co. Ltd.)簽訂在日本大島造船所株式會社 (Oshima Shipbuilding Co., Ltd.)建造99,990載重噸超巴拿馬極限型(Post Panamax)散裝貨輪「裕卓輪」(M.V. “Cemtex Excellence”)，於今(9)日在日本大島造船廠舉行「雲命名」儀式，並同步在台北利用視訊連線觀禮，讓台北及日本大島兩地的賓客，一同如臨現場共襄盛舉。

今天新船啟動「雲命名」儀式典禮由遠東集團董事長徐旭東親自主持，並邀請中華開發金控公司董事長張家祝之夫人陳玉春女士，為「裕卓輪」命名。典禮在徐旭東董事長、張董事長、陳女士及眾多賓客的觀禮見證下，順利圓滿完成，而新船預計於3月14日正式交船營運。

裕卓輪船長235公尺，船寬40公尺，載重噸99,990公噸，是大島造船廠為裕民航運全新設計建造的99,990載重噸Post Panamax系列中的第一艘，除了延續裕民堅持的節能環保概念，更增加智能化的元素，有利於透過船聯網管理，提升故障預警，降低故障率及提升營運效率；除了船舶大型化，單位貨載耗油及操作成本相對降低，又針對全球航運為了節能減排採取低速航行的特性，充分掌握船舶創新設計，採用狹長流線駕駛台設計且優化船體線型，降低風及水流阻力，更進一步降低油耗，增加競爭優勢。

綜觀全球經濟，各國目前力拼基礎建設，原物料需求暢旺，帶動散裝船運租金上揚，但受到疫情、中美貿易及歐洲疆域衝突等因素影響，經營環境仍充滿不確定性。裕民認為，由於IMO及歐盟陸續推出更嚴格的環保新規，如營運船舶能效指數（EEXI）和碳強度指標（CII）即將於2023年1月上路，未符合EEXI標準的船舶將面臨限制主機馬力及航行船速或編列經費加裝節能裝置。節能減排的要求，將加速老舊船舶的汰換，裕民自2014年起陸續交付的一系列eco-ship將充分展現其競爭力。

自2020下半年以來，貨櫃航運景氣大幅上揚，造船廠優先承造貨櫃船舶，降低了散裝船舶造船動能，供給有效限縮，需求溫和復甦。根據Clarksons 2022年2月之Dry Bulk Trade Outlook數據，預期2022年散裝船舶供給成長率僅為2.1%，但乾散貨海運延噸海浬需求成長率估計達2.5%，市場運力將延續2021年供不應求的情景，預期散裝航運景氣持續審慎樂觀。

裕民航運目前擁有Capesize、Panamax、Post Panamax、Supramax、Ultramax、水泥船、超大型油輪 (VLCC) 及超大型礦砂船 (VLOC) 及海洋風電人員運輸船(CTV)等船型，自有散裝船隊平均年齡約6.5年，再加合資及在建船舶，裕民船隊運力為60艘，總載重噸位為825.28萬噸，海外設有新加坡及香港、廈門等子公司，國內則有專注綠能運輸的子公司裕民風能航運公司。