陽明海運董座鄭貞茂 周四受訪談數位轉型

前資策會產業情報研究所（MIC）所長詹文男創辦的『數位傳型學院』大師543單元，繼訪問台北流行音樂中心董事長黃韻玲後，本周四晚間將專訪海運雙雄之一的陽明海運董事長鄭貞茂。鄭貞茂台大經濟系畢業後到美國UM-Madison唸經濟碩士及博士，回台後在花旗銀行擔任副總裁與首席經濟學家，後來擔任金融研訓院院長、金管會副主委及國發會副主委，可說是產官研經歷豐富。

鄭貞茂接掌陽明海運大約兩年，剛好遇到疫情，在一片不景氣中，他把陽明海運帶上了高峰。陽明海運目前約有五千人，是全球第九大遠洋貨運航商，船隻有92艘，市場占有率約2.6%，去年業績更創史上新高。

新冠肺炎給人類帶來的震撼前所未有，貿易中斷，全球海運都在自救。疫情剛開始時原本船都空著，航運公司都在想怎樣開源節流，後來卻轉了風向，需求遠大於供給，所有的船都載滿了貨櫃，如何確保貨物準時送達，變成航運公司急需解決的課題。

過去陽明就有投資數位轉型，但是效果並不顯著。這兩年因為業績大增，發現必須加緊腳步趕上速度。鄭貞茂表示，現在航運最夯的話題就是環保法規和節能減碳，應對環保趨勢是刻不容緩的議題。航運的碳排放量占全球的3%，過去各國政府對這件事比較少關注，面對環保法規和減碳的趨勢，需要靠科技來幫忙。

陽明現在正積極發展推動智能船舶，有兩個含義；一個是遠端操控，在船上安裝Sensor，在岸上就能知道狀況，以後加上AR、VR、MR及數位雙生（Digital Twin）的技術，發生問題就可以在岸上指揮操作處理，排除故障，資料還可以同步上傳。另外一個是新一代的引擎，使燃油的使用效率提升，排碳量就會減少很多。有時為了趕時效，船會加快速度，但因為有裝Senson，資料會傳到岸上，岸上根據數據就知道碳的排放量增加，會超過允許的範圍，即刻通知船長，這就是智能船舶的功效，也就是說，遇到問題，用科技的方式來解決。

當智慧船舶、智慧碼頭掌握了更精準的數據，不管在天候、風向、水紋等等，都可以降低風險，增加效益。由此可知，數位科技在未來航運的操作模式中，佔了很重要且關鍵的地位。過去的航運較為於保守，有了科技的加入，從航線到艙位，都有重大的改變。以往客人都希望選擇航線為自己省錢，但不一定真的能挑選正確的路線和裝貨順序。現在科技的運用，客人可以在手機上就可以預定，船到港時間透明，方便客戶安排貨運接貨，節省時間和成本。自動化的流程，突破了百年營運的模式，提升了利益，顯現數位轉型的重要性。

詹文男在聽過營運效能和客戶體驗後問到，在航運的商業模式下，如何運用數位轉型來創造新的價值? 鄭貞茂董事長提到目前最重要的一項，即是航運和銀行的合作，把客戶的資料和銀行做信用的連結，利用區塊鍊的技術提供信用憑證，銀行對於客戶的信用程度的了解清楚透徹，對於融資放款有更大的空間和減少查證的成本。

想知道航海王是如何積極布局數位轉型及應用，千萬不要錯過3月10日晚上數位轉型學院 Facebook精彩的訪談。