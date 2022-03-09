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2022亞太國際風力發電展高雄開幕 打入國際供應鏈市場

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「2022亞太國際風力發電展」3月9日至11日在高雄展覽館展出，來自15國、133家風電產業廠商齊聚，聚焦風力發電產業。記者徐如宜／攝影
「2022亞太國際風力發電展」3月9日至11日在高雄展覽館展出，來自15國、133家風電產業廠商齊聚，聚焦風力發電產業。記者徐如宜／攝影

「2022亞太國際風力發電展」今天起至3月11日在高雄展覽館展出，來自15國、133家風電產業廠商齊聚，聚焦風力發電產業。台灣本土廠商也展現出在地開發、供應鏈、風場建置、運維能量的技術實力，現場展出高空作業車、電焊機、海洋即時監測浮標、水下無人載具等離岸風電作業機，顯現出上、中、下游風力發電產業鏈合作商機。

主辦單位安益集團總裁涂建國表示，台灣離岸風電第三階段區塊吸引各國開發商前來投資。這次的展覽，聚集台灣在地開發、供應鏈、風場建置、運維能量，有效建立產業關係網路，完整台灣產業鏈布局，打入國際供應鏈市場，推動台灣成為亞洲風電產業重要基地。

經濟部國際貿易局長江文若、經濟金部能源局主祕翁素真、英國在台辦事處代表鄧元翰John Dennis、荷蘭在台辦事處副代表白瑞樸Rene Beerepoot、丹麥商務辦事處代表柏孟德BO MØNSTED)法國在台協會代表公孫孟Jean-Francois Casabonne Masonnave、德國在台協會副代表陶艾瑪Dagmar Traub-Evans等來賓參與開幕。

高雄市副市長林欽榮表示，「亞太國際風力發電展」是南台灣今年第一個大型的專業實體展會。前瞻計畫編列34.21億協助興達港轉型海洋科技產業創新專區「海洋工程區」，已在2019年12月竣工，成為發展離岸風電水下基礎建設的重要聚落。另經濟部能源局建置「海洋科技工程人才培訓及認證中心」及「海洋科技產業創新研發中心」已完工啟用，「離岸工程中心」也預計在112年中旬完工，政府及民間共投資了77.81億元，支持能源轉型支持及風電產業發展在地化。

林欽榮說，台灣具備得天獨厚的環境條件，加上中央對於風電產業鏈在地化政策的大力支持，讓高雄有了發展風電產業的絕佳起點。以離岸風電水下基礎相關產業供應為例，從扣件、銲材、防蝕塗料等零件，都屬高雄在地化供應鏈所能供給；高雄擁有完整的鋼結構產業供應鏈，包含中鋼籌組「離岸風電零組件國產化產業聯盟」、台船組成「離岸風電海事工程產業聯盟」，加上優異的港埠運輸條件，已搶佔離岸風電產業先機。

今年亞太風力發電展著眼於「鏈結國際」，現場丹麥、荷蘭、英國、蘇格蘭與法國，以國際館形式展出，展覽採虛實整合Hybrid展出模式，也吸引來自挪威、西班牙、德國等多國風電產業團體遠端參與展會，即便受限於疫情，國際廠商仍踴躍透過線上方式擴大參與。

「2022亞太國際風力發電展」3月9日至11日在高雄展覽館展出，來自15國、133家風電產業廠商齊聚，聚焦風力發電產業。記者徐如宜／攝影
「2022亞太國際風力發電展」3月9日至11日在高雄展覽館展出，來自15國、133家風電產業廠商齊聚，聚焦風力發電產業。記者徐如宜／攝影
「2022亞太國際風力發電展」在高雄展覽館展出，聚焦風力發電產業。記者徐如宜／攝影
「2022亞太國際風力發電展」在高雄展覽館展出，聚焦風力發電產業。記者徐如宜／攝影
現場展出海洋即時監測浮標。記者徐如宜／攝影
現場展出海洋即時監測浮標。記者徐如宜／攝影

離岸風電 風力發電 林欽榮

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