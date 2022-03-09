倉儲物流暢旺 統一10.3億元購桃園市楊梅區工業土地

世邦魏理仕（CBRE）今（8）日報捷，委任的桃園市楊梅區工業土地成功售出，成交金額為10.3億元，買方為統一企業，將做倉儲物流園區及生產製造使用，世邦魏理仕指出，兩週前才剛標脫大園工業用地，顯見工業地產市場需求暢旺，交易熱度不減。

「桃園市楊梅區工業土地」該案位於楊梅民豐路上，土地面積約7,197坪，屬於丁種建築用地，換算土地單坪價格約14.3萬。

統一指出，該案將作集團倉儲物流園區及生產製造使用，此外，先前已於2020年斥資逾18.7億元購入台南新市樹谷園區上萬坪土地，將打造全新的複合式全智慧物流園區，預計2024年完工營運，全案總投資金額達100億元。

世邦魏理仕資本市場部主管林敬超表示，近兩年物流產業需求旺盛，不論是零售商、電商或第三方物流均在北、中、南積極尋找物流倉儲用地，不少物流業者尋地設廠的計畫均已佈局至2024年。在手指經濟持續發酵之下，預料中短期內物流業的不動產需求，無論是租賃或購買，仍有相當的成長空間。

據世邦魏理仕研究部統計，2021全年倉儲物流相關不動產投資案成交金額總計124.7億元，為近十年次高交易紀錄，年增率高達48%，其中倉儲物流類不動產主要購買需求來自本土製造業、零售業及物流業者，合計佔七成的投資金額，主要交易案包括全聯實業以13.8億元標得高雄岡山本洲產業園區內萬坪土地，將增建冷鏈物流空間，及大聯大投資控股以8.4億元購入桃園龜山區廠房，將規劃保稅物流中心。

2021年倉儲物流類不動產交易中有65%位於桃園地區，合計金額共82.6億元，世邦魏理仕研究部主管李嘉玶指出，桃園市優越的地理區位持續吸引眾多企業在此設立倉儲發貨中心，而在自動化、智慧化成為物流業主流趨勢的情況下，業者普遍將提高資本支出，預期部分企業將尋求與地主及開發商合作的機會，以興建為其量身打造的物流設施。