小七掌握社群帶貨商機 「賣貨便」使用賣家數倍增

2021年宅經濟夯、社群電商規模爆炸性成長，統一超（2912）旗下7-ELEVEN表示，觀察自營社群開店平台「賣貨便」去年商品上架數較2020年成長近2倍，三年來服務件數已突破2,100萬件。內部並統計，熱門新興TOP3賣場包含麵包類、甜點、覆熱即時麵料理，累計服務賣場數突破1,000萬個。

7-ELEVEN表示，賣貨便於2019年3月領先業界推出、已成為微型創業者經營社群接單的好幫手，2021年疫情期間，平台掀起一波貼文、直播帶貨潮，許多實體商家紛紛透過自己經營的社群平台串聯7-ELEVEN賣貨便賣場下單連結做起宅生意，而7-ELEVEN除解決賣家「整理運送資訊」、「承擔匯款風險」、「負擔額外費用」、「彙整帳務訂單」四大經營痛點外，平台更串聯7-ELEVEN全台門市成為買賣家離家最近的寄取件服務平台。

7-ELEVEN賣貨便三年來也持續創新，熱門新服務包含解決賣家整理訂單痛點的「臉書社群貼文自動+1接單功能」、可存放代收款當虛擬錢包線上支付的「會員虛擬帳戶」、方便買賣家即時掌握訂單最新動態的「即時貨態通知服務」，方便社群直播、團購、代購的賣家更即時、自動化管理經營。

7-ELEVEN近期也舉辦賣貨便會員支持活動，即日起推出「7-ELEVEN賣貨便三週年慶」活動，依活動辦法完成任務，賣家就能把70分鑽石項鍊、萬元購物金等帶回家，買家領限時享限量免運、購物抵用優惠券，超多好康幫買賣家省一波。