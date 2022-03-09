換不動？新北板橋永和三重屋主平均持有房子18年

根據新北市地政局最新統計資料顯示，新北市第一圈包括三重、板橋與永和區，屋主平均持有時間達18年，有新興重劃區開發的林口、三峽、淡水，因為重劃區房齡較為新穎，新大樓的屋主入手時間較晚，統計平均持有房屋的時間則是10~13年。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新北市第一圈靠近台北市，有許多橋樑可以通往北市，早年北上工作的第一代北漂族，很容易就到這些區域定居，由於購入不動產的時間較早，因此統計平均持有不動產的時間也較長久。

另外隨著房價高漲，薪水不漲，許多人無力，或是不想再背房貸買新房子，也拉長屋主平均持有時間。

統計顯示，新北市的三重、板橋、永和平均屋主持有時間為18年，中和、土城平均持有17年，新莊、蘆洲、泰山平均持有16年，新店平均持有15年，汐止平均持有14年，三峽平均持有13年，樹林平均持有16年，淡水平均持有12年，林口平均持有10年。

有新市鎮開發大量新屋供給的林三淡，屋主平均持有時間較短，林口平均持有10年，是持有時間最短的區域，淡水平均12年，三峽平均持有13年。