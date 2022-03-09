北市松山區豪宅買氣旺 神秘富豪砸2.6億元買華固敦品

松山區豪宅再現交易，據實價揭露，「華固敦品」21樓，去年12月成交總價2億6358萬元，每坪單價約212.2萬元，買家為萬華神秘富豪，無貸款購入，創下社區新高紀錄，「潤泰敦峰」則是去年12月有一筆15樓交易，買家為境外法人英屬維京群島商智尊國際，以總價3.72億元掃下兩戶、每坪194萬元。

觀察2021年松山區三大成屋豪宅的交易狀況，「潤泰敦峰」年度交易累積17筆，年度總銷33.7億，成為松山最賣座，平均單價197.7萬；亞軍「華固名鑄」雖然僅8筆交易，但平均單價200.5萬為2021年松山豪宅單價王，總銷20.3億；第三名為「華固敦品」，平均單價182萬，共13筆交易，總銷17.6億。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，松山區豪宅多以敦化南北路為指標路段，而「潤泰敦峰」位於市民大道四段高架旁並非傳統黃金路段，在2012年建商標售每坪土地610萬，創下紀錄，所幸建商品牌加持，加上建築規劃，基地退縮超過50米，並以綠蔭降低景觀壓迫和噪音干擾，更緊鄰微風廣場百貨，和東區生活圈，整體機能佳，吸引不少企業主和高資產族青睞，去年全年交易最低6樓戶單價也要178萬，20樓以上高樓層也站穩200萬行情。

「華固名鑄」位於國家門面的松山區敦化北路林蔭大道上，近小巨蛋、微風南京，商業機能強，且有捷運小巨蛋站、松山機場，交通方便，屬敦化國小學區，吸引不少有換屋需求的富豪和富二代家族，尤其本來就住在敦北一帶的家族，因生活圈熟悉，更會優先考慮入住。

台灣房屋信義安和捷運特許加盟店店東廖德欣表示，「華固敦品」是老舊B級商辦改建成豪宅，規劃坪數為60至120坪間，雖然在豪宅坪數中偏小，但反而受到富二代或年輕富豪歡迎，成為松山區豪宅新寵，近年成交單價約在170~190萬之間。