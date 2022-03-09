台北自行車展登場 鈞興-KY秀明星新產品下管型中置電機

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）歷經三年研發的電動輔助自行車(E-Bike)「下管型中置電機」，今(9)日在2022台北國際自行車展首度亮相。總經理杜春輝表示，這項明星級新產品，主要為布局集團在高技術含量市場的業務開拓領域，進一步創造中長期新營運動能。

杜春輝指出，鈞興的下管型中置電機產品，兼具大扭力、小體積的優點，相較於目前市場上其他同樣具有小體積優勢的下管型中置電機，其扭力輸出只有55至58扭米，而鈞興中置電機的扭力輸出可達70扭米，已可勝任登山車的扭力需求。

這項優點，讓以鈞興中置電機設計出來的車款能有更大的泛用性，並且外觀與內涵兼具，有助於協助國際品牌客戶打造更具市場差異性，與提高附加價值的電動輔助自行車產品開發。

杜春輝表示，鈞興將持續推進下管型中置電機產品上市進度，目前已與多家國內大廠洽談試樣，並計畫7月參加在德國舉行的國際自行車展，預期今年底可開花結果、小量出貨，堆疊未來營運的良好成長動能。

杜春輝強調，集團耕耘全球精密齒輪市場已長達20年，擁有可與客戶共同進行產品研發的技術能力，在全球獲得的發明專利、實用新型、著作權等合計超過60項，為業界少數具備全工序一站式客製化量產技術實力等競爭優勢。

根據Precedence Research研究報告指出，2021年全球電動輔助自行車市場規模達175.6億美元，以每年年複合成長率保持9.6％力道，推升至2030年全球市場規模進一步達到409.8億美元，有助於創造鈞興中置電機產品良好業務發展環境。

鈞興指出，集團將針對旗下下管型中置電機產品陸續進行產品功能性、安全性及可靠性測試，並持續與國際品牌洽談業務合作計畫，有助於未來導入應用於E-Road(公路車)、E-Trekking(旅行車)、E-MTB(登山車)等多款不同車種應用需求。

展望第1季，鈞興說，儘管適逢農曆春節工作天數較少，以及主要客戶遞延拉貨影響，前二月合併營收4.25億元，較去年同期減少約12.7％，但目前已明顯感受客戶下單及拉貨需求持續增加，有助於帶動集團整體出貨動能回升力道。

另一方面，隨著旗下越南新廠已正式進入量產，有助於發揮其地理位置優勢，不僅能提升與客戶連結度，更可創造其他品牌業務轉單機會，挹注新廠整體產能稼動率穩步攀升，以期創造未來營運持續向上成長的動能。