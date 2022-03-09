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房市329檔期推案估破7千億創5年新高 市場關注央行升息

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導
房地產示意圖。本報資料照
房地產示意圖。本報資料照

房市今年能否續熱，取決於開年登場的329檔期走勢，根據591新建案統計六都、新竹縣市推案，雖然前有俄烏戰爭影響油價及原物料大漲，造成營建成本飆升，後有政府持續打炒房等變數，但在低利、熱錢及需求旺盛等利多下，建商信心依舊，在329檔期火力全開，總銷金額在房價高漲助推及新北、新竹、高雄等地指標案挹注下，突破7千億元大關，不僅較去年同期增幅5%，更寫下近5年新高紀錄。

數字科技旗下591新建案統計今年六都、新竹縣市推案量約7,007億，創5年來新高。591新建案指出，受俄烏戰爭影響，不僅國際油價飆高，原物料價格同樣攀漲，營建成本增加，加上政府持續打炒房等變數，但市場資金仍舊充沛，搭配低利環境，除了民眾購屋需求旺盛，建商對市場信心也相當堅挺；然而，近期美國聯準會宣布即將在3月升息，國內央行下周是否會宣布跟進，也成為近期市場觀察重點。

建案 美國聯準會 國際油價

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