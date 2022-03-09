Gogoro攜手輝能科技 ​打造全球首顆固態智慧電池原型

為城市提供永續移動解決方案，Gogoro宣布與專注於固態電池研發的輝能科技攜手合作，共同研發打造全球第一顆電池交換式電動機車固態電池原型，嘗試將最新的電池科技導入蓬勃發展的二輪電動載具市場，而全新的固態電池技術也有望在未來3~4年逐步邁入量產階段。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示，此次Gogoro與輝能科技攜手合作，不僅展現出雙方在技術、研發部分有著領先業界的卓越表現，也成功示範台灣廠商能帶領國際市場，樹立電動化車輛及新世代電池技術的標竿，隨著固態電池原型成功研發，代表電動機車的電池科技水平幾乎能與電動汽車並駕齊驅，全球電動機車市場可望提早邁入下一個新紀元。

陸學森表示，持續探索兼容最新電池技術的可行性，一直是努力的目標，很高興能與擁有全球最先進固態鋰陶瓷電池技術的輝能科技攜手合作，希望順利將固態電池技術延伸至電動機車市場商業板塊。

輝能科技研發技術享譽海內外，吸引到世界汽車製造巨擘 Mercedes-Benz 的青睞，共同投資研發電動汽車固態電池芯，為推動全球運具電動化而努力。很榮幸 Gogoro 成為全球首家研發出固態智慧電池原型的電動機車品牌，我們將持續提供用戶更優質、更安全的電動運具騎乘體驗。」

輝能科技創始人暨執行長楊思枏也說，Gogoro一直以來引領台灣電動機車與能源管理系統的創新商業模式，更扮演著全球市場「硬體即服務」換電服務的關鍵創新者，其初衷與遠景正好與輝能科技不謀而合。

楊思枏也說，未來將進一步推展Gogoro智慧電動機車與Gogoro Network搭載輝能科技獨家固態電池技術的適配性，為兩輪電動車搭載新能源儲存科技再締新猷，攜手打造更安全、更高效的乘車體驗。