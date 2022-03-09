台泥成立和平急難救助基金 攜手部落協助村民急難所需

台泥（1101）今（9）日宣布，向花蓮縣政府遞件成立「財團法人花蓮縣私立和平永續基金會」專款專用推動「和平村急難救助基金」，由台泥董事長張安平個人捐款挹注，財團法人劍潭古寺亦共襄盛舉。台泥DAKA未來每個月營收也將提撥一定比例投入這筆急難救助基金。

台泥希望此舉如同幫村民買保險，讓村民未來遭遇重大變故時可以獲得即時的協助。和平永續基金會未來也將邀請和平村村長以及克尼布、吾谷子以及卡那岸三位部落主席成為基金會董事，與台泥共同監督這筆基金的長遠運作，讓台泥與和平村真正朝向共好共榮！

台泥DAKA開放以來始終以不營利為準則，並秉持公益的精神，持續關懷原住民與回饋地方，除了成立DAKA市集協助當地有心創業的村民能夠有展售空間，也與統一集團攜手合作，在DAKA園區設置7-ELEVEN蓮和門市以及星巴克和平門市，招募青年與婦女導覽員，創造當地新的服務業就業機會並且讓更多人、車有機會在和平停留，總計兩年吸引了451萬人次造訪DAKA。

台泥指出，過去兩年DAKA市集每月收取的攤鋪租金以及園區內遊客支付的導覽費用，加上7-ELEVEN蓮和門市以及星巴克和平門市固定每個月自營收中提撥一定的比例，全數捐助在地和平國小教育基金，總金額超過新台幣384萬元。未來這筆款項將轉投入「和平村急難救助基金」，包括台泥剛剛啟用的DAKA電動車充電站，每一筆充電交易也都將固定提撥比例投入，是全台第一個回饋在地的充電站。

張安平固定每半年即會帶領水泥廠主管，與當地意見領袖聚會交流，透過DAKA場域舉辦各類文化、音樂、體育、旅行等推廣活動，像是「和平嗨唱」、「耶誕踩街」、「DAKA原民音樂舞台」、「市集網路開店推廣課程」、「部落單車管家培訓課程」、「和平港生態釣魚比賽」、「部落傳統射箭競賽」、「協助將村內小吃餐飲廚餘處理成可再利用的土壤改良材」等，都是希望促進工廠與部落的相互理解，一起做更好的事。

張安平此次捐助500萬現金以及10萬股台泥股票，推動成立和平永續基金會。他表示，自己雖然不會長久擔任董事長，但希望可以幫和平留下可長可久的資源。今年農曆過年前他親自向部落意見領袖說明了「和平村急難救助基金」方案，希望基金會的專款專用讓未來和平村民在遭遇火災等突發事故或者人身安全意外急難時，可以有一個申請協助的管道，這筆款項幫助的將不只是現在的村民，也包括未來和平的下一代。

張安平也選擇同時捐助台泥股票，也意味著，台泥未來的發展越好，「和平村急難救助基金」將相對增值，台泥好，和平也好，在地企業與社區攜手共好。