首購看過來 北市這區華廈4年跌3%、回4字頭

台北市北投區交通便捷，且房價相對台北市其它行政區親民，獲得不少嚮往北市門牌首購族群青睞。東森房屋研究中心統計實價登錄系統發現，台北市北投區公寓近4年漲幅約6%，電梯大樓上漲約9%，華廈跌幅約3%，平均單價回到4字頭。

東森房屋北投捷運加盟店東陳金德表示，北投買方以自住需求為主，購屋族群多為35~45歲之首購族，屬意產品以2房1,500~2,000萬元、3房2,000~3,000萬元電梯大樓產品為主。此外，由於北投坐擁溫泉資源，因此溫泉區周邊套房度假宅，亦吸引許多外來客入主。

陳金德分析，北投中古電梯產品行情自109年下半年起一路起漲，位處鬧區之產品平均單價從45萬漲到50~55萬元，相對偏遠之產品則落在35~50萬元區間。

指標建案如「克拉美地」單價落在65~72萬元間、北投捷運站旁「正隆麗池」單價在65~70萬元，以及位處捷運北投、新北投站之間的「吳悠」單價最高站上75萬元，尤其「吾悠」為北投新地標及指標性產品。