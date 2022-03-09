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首購看過來 北市這區華廈4年跌3%、回4字頭

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
北投。記者游智文／攝影
北投。記者游智文／攝影

台北市北投區交通便捷，且房價相對台北市其它行政區親民，獲得不少嚮往北市門牌首購族群青睞。東森房屋研究中心統計實價登錄系統發現，台北市北投區公寓近4年漲幅約6%，電梯大樓上漲約9%，華廈跌幅約3%，平均單價回到4字頭。

東森房屋北投捷運加盟店東陳金德表示，北投買方以自住需求為主，購屋族群多為35~45歲之首購族，屬意產品以2房1,500~2,000萬元、3房2,000~3,000萬元電梯大樓產品為主。此外，由於北投坐擁溫泉資源，因此溫泉區周邊套房度假宅，亦吸引許多外來客入主。

陳金德分析，北投中古電梯產品行情自109年下半年起一路起漲，位處鬧區之產品平均單價從45萬漲到50~55萬元，相對偏遠之產品則落在35~50萬元區間。

指標建案如「克拉美地」單價落在65~72萬元間、北投捷運站旁「正隆麗池」單價在65~70萬元，以及位處捷運北投、新北投站之間的「吳悠」單價最高站上75萬元，尤其「吾悠」為北投新地標及指標性產品。

陳金德表示，隨著電梯大樓單價一路升揚，公寓產品價格亦受帶動，近4年漲幅約6%，且根據近兩年之觀察，區域內釋出之公寓物件多為四、五樓，單價相對低樓層物件親民，目前鄰近捷運站周遭之公寓產品，單價約在45~50萬元左右，較外圍如中央北路、泉源路半山腰，價格區帶則落在38~45萬元。

資料來源／東森房屋
資料來源／東森房屋

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