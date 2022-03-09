沒在怕！全台329檔推案量創5年新高、新竹爆量

591新建案統計今年329檔期推案量，六都、新竹縣市合計達7,007億，較去年同期增加5%，並寫下近5年新高紀錄。

591新建案分析，數據顯示，雖有政策打房、烏俄戰爭、升息等不利因素，建商對房市依然充滿信心。尤其是有重劃區、建設、台積電議題的新北、新竹及高雄等地，扮演火車頭帶動全台氣勢，推升案量再創新高。

其中新北今年329檔推案達1979億元，六都最多，也較去年增加25%。主要集中淡水、三重、新莊等地重劃區，案量達1200億，占新北市所有案量約6成。

新竹方面，今年329檔推案約705億，較去年291億，大增1.5倍，在主要都會區中，增幅最大。除了竹北、湖口等地新案穩定供給，上市櫃建商愛山林、宏國建設也攜手在香山推出造鎮案「新竹帝寶」，約3000戶、總銷約300億元，為新竹近年規模最大的開發案。

桃園今年雖僅有一個百億指標案進場，但小檜溪、中路等重劃區，以及蘆竹、觀音等親民區域新案百花齊放下，案量達960億，較去年小增7%。

台中今年案量略減5%，約1180億，不過市區仍有不少新案推出，其中西屯區的七期及水湳經貿園區，便挾著優越地段及建設動能，吸引興富發、豐邑等品牌建商插旗，在指標案如「鉑金愛悅」等挹注下，案量逾300億元，目前預售案每坪開價普遍已站上6字頭。

南台灣部分，台南市量減近7成，推案市況冷清，主要因全台缺工缺料、土地成本上漲等衝擊，加上前兩年邁入推案高峰期，案量基期較高，業者目前轉為觀望居多。