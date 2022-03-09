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久陽2月營收2.87億 年增87%

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

久陽精密（5011）2月自結合併營收為2.87億元，較去年同期成長87%。累計1～2月營收為6.59億元，比去年同期成長50％。

久陽表示，由於螺絲本業與轉投資公司業績挹注支撐2月營收持續有良好的表現，其中，螺絲本業受惠於先進國家領頭推動大型基建計畫，加上因俄烏情勢緊張，廠商拉貨力強勁，並帶動歐洲鋼價大漲，後續國際鋼鐵價格預期將持續上揚。接單部分，去年底已陸續有歐洲客戶因擔心反傾銷影響而提前下單，2月歐盟拍板對中國扣件祭出反傾銷稅，預計將再迎來一波轉單效益，有助營收與獲利表現。

子公司方面，台鋼運輸同樣的受俄烏戰爭影響，全球供應鏈造成衝擊，促使海運運費易漲難跌，儘管2月因農曆年假因素影響，但客戶需求依舊強勁。榮福公司於2月標得新竹焚化廠後，憑藉豐富經驗加上積極提升營運效率，營收穩健成長。此外，榮福正極積爭取台南市城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案，期盼再傳佳績。

董事長孫正強表示，鋼市需求強勁，營收可望維持高檔。此外，孫公司台鋼能源暨去年併聯發電後，今年規劃擴展規模，利於整體營收表現，未來將持續積極推動綠能產業。

反傾銷稅

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