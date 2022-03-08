快訊

影／行車糾紛…騎士竟在橋上出腳踹機車 對方當場慘摔

華府將獨自制裁俄油 美媒：西方團結對抗普亭首個重大裂痕

國際鎳、鋁價格大漲 大成鋼認列未實現

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導

國際鎳、鋁價格大漲，大成鋼（2027）今（8）日公告認列避險商品部位的未實現損失，合計約3.66億元，惟該公司表示，由於LME昨日不承認鎳價每公噸10萬美元的交易價，同時內部因有相同部位的原料庫存，因此後續將進一步追蹤，並可因漲價效益抵銷避險損失的影響，不會影響整體損益。

大成鋼表示，國際鋁價及鎳價快速上漲，導致子公司TCI及ERI從事的鋁及不銹鋼的衍生性商品出現虧損，若依公平價值評估共虧損約3.66億元。

據了解，大成鋼長期以來都有針對鋁及不銹鋼進行避險，並會依原物料價格走勢調整避險比重，而目前TCI及ERI兩家子公司合計有鋁存貨及已下單共14.61萬噸，避險約5.4萬噸；不鏽鋼則有6.9萬噸，已避險數量約1.3萬噸。

大成鋼今日也公告2月營收，雖然工作天數及出貨量較1月減少，但在鋁捲板及不銹鋼價格上漲下，月營收89.95億元，僅月減0.6%、年增35.9%，寫單月次高、歷史同期新高；累計前2月營收180.42億元，年增39.7%，也是歷史同期最佳。

大成鋼 營收 不銹鋼

延伸閱讀

鎳價漲破10萬美元！今天狂飆111% 大戶慘遭軋空

可口可樂大漲6元！zero、雪碧、芬達、美粒果同步調漲

台股暴跌破年線 止跌看這幾個訊號

鎳價飆高 美琪瑪吃補

相關新聞

金門台開欠薪員工找縣府申訴 邱于芸：明天親自來發薪

台開金門風獅爺商店街可能歇業的傳聞不斷，今天就有2名台開員工到金門縣政府社會處申訴，2月份的薪水一直沒領到，希望縣府能協...

天玉集團插旗高雄仁武推大樓建案 房市戰雲密布

北高雄近年人口快速成長，其中仁武區具有雙交流道，南來北往便捷，與漢神巨蛋商圈近在呎尺，建商相繼攻城略地，繼永信、多城國際...

春節營業天數少 揚秦2月營收1.2億元仍創同期新高

揚秦國際（2755）公告今年2月營收1.2億元，年增10.82%，月減21.44%。揚秦表示，2月份適逢農曆春節長假，受...

全球前250大零售業 統一超、全聯皆入榜

勤業眾信聯合會計師事務所今（8）日發布《2022零售力量與趨勢展望》報告，評選全球前250大零售業，其中沃爾瑪（Walm...

前台北101總座戴蔭本 加入台中高鐡娛樂購物城開發團隊

號稱全台高鐵站區最大招商案的台中「高鐵娛樂購物城」開發案，已進入細部設計作業階段，廣三SOGO百貨主導的第一大國際今(8...

台船攜手四維航 疫情間首創外籍商船在台修繕

台船與四維航業今天宣布，攜手合作完成國內第一艘外籍商船「榮維輪MODEST SW」在台修繕案，也是台灣於疫情期間首度有國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。