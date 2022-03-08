國際鎳、鋁價格大漲 大成鋼認列未實現

國際鎳、鋁價格大漲，大成鋼（2027）今（8）日公告認列避險商品部位的未實現損失，合計約3.66億元，惟該公司表示，由於LME昨日不承認鎳價每公噸10萬美元的交易價，同時內部因有相同部位的原料庫存，因此後續將進一步追蹤，並可因漲價效益抵銷避險損失的影響，不會影響整體損益。

大成鋼表示，國際鋁價及鎳價快速上漲，導致子公司TCI及ERI從事的鋁及不銹鋼的衍生性商品出現虧損，若依公平價值評估共虧損約3.66億元。

據了解，大成鋼長期以來都有針對鋁及不銹鋼進行避險，並會依原物料價格走勢調整避險比重，而目前TCI及ERI兩家子公司合計有鋁存貨及已下單共14.61萬噸，避險約5.4萬噸；不鏽鋼則有6.9萬噸，已避險數量約1.3萬噸。

大成鋼今日也公告2月營收，雖然工作天數及出貨量較1月減少，但在鋁捲板及不銹鋼價格上漲下，月營收89.95億元，僅月減0.6%、年增35.9%，寫單月次高、歷史同期新高；累計前2月營收180.42億元，年增39.7%，也是歷史同期最佳。