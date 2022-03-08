貨櫃三雄大徵才 起薪4.6萬元起跳

過去很少人注意海運業的徵才，受惠於貨櫃三雄去年去年獲利大爆發，股價狂飆後，股民爭相討論要不要上船當航海王；最讓全台所有勞工羨慕，長榮海運（2603）還一口氣發出最高40個月的年終，這次工作開缺，也引起市場上熱烈討論，原來這些海運公司的起薪是4.6萬元起跳，海員的薪水更是跟國際行情，船上的大廚年薪就輕鬆突破百萬元。

社群網站上，不少年輕沒過百萬上班族都喊話去當海員算了。全球海運市場大好，長榮、萬海（2615）都不斷的擴大船隊規模，今年是海勤、陸勤一起招募，至於陽明海運（2609）也有新船投入，今年公布的人才召募以海勤為主；長榮海運陸勤開出12個職缺，起薪4.6萬元起跳，海勤人員也有5個不同職務的職缺；至於萬海全部開出15項職缺，陽明海勤人員就開出9個職缺。

當然國內的貨櫃三雄徵才，當然還有各種業務上的考量，網路上熱議吸引年輕人目光的理由有兩個，第一是入取任用的薪水已經有4.6萬元，優於國內統計的平均薪水平；其次，長榮海運去年很大方，今年在運費高居不下的前提下，期待也成為被羨慕年終獎金領「40個月」人；長榮的徵才很特別，聲明託人關說者恕不錄用；長榮海運未與外界求職補習班無任何合作關係，各種職缺有一個共通條件，英文要好。

萬海航運也表示，招募新人是因為萬海航運持續擴大營運，預計到12月底，船隊規模就達到162艘，希望更多的人力加入萬海行列；3月已開始年度徵才，上週做完台大的校園徵才，起薪從4.6萬元調高到4.7萬元，還增加0-3歲育兒津貼每年2萬，生育補助調高為每胎10萬，增加電動車補助等福利。