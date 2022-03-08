長榮海運2月營收553.05億元 寫下歷史次高

長榮海運（2603）的2月淡月營收讓市場驚豔，長榮海運2月營收達553.05億元，年增率達86.66%，寫下歷史次高，僅次於元月分的新高568億元；累計前兩個營收達1121.46億元，年增率93.14%，繼續創同期新高。

長榮海運受惠於新船加入效益，之前訂造12艘2.4萬TEU超大型貨櫃輪，目前已有4艘投入遠東-歐洲航線營運，受惠於運價飆升及新船加入效益，長榮海運在2月淡月營收依舊開出佳績。

法人看好長榮海運新船加入效益，其餘8艘新船今年起陸續交船，長榮海運總船舶數202艘，未來已訂船待交的數量為61艘，總運能再度攀升。至於市場變化，近期受到俄烏戰爭影響，零售及民生用品的需求仍強勁，預期海運運價還是可維持高檔，長榮海運業績也持續看好。

法人看好長榮海運去年前三季稅後純益達1582.79億元，每股稅後純益為30.27元，第4 季運價毫無回頭跡象，法人推估全年獲利上看2300億元，長榮海運將於3月15日召開法說，市場對於長榮海運全年獲利數字抱高度期待，另外，110年度盈餘分配也是投資人最期待的焦點。