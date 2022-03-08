富享建設攜華熊營造簽約 還有10飯店將改建

富享建設攜手華熊營造投資興建「富享榮華」案今（8）日舉行工程簽約活動並公開銷售，該案整合16年，座落在北市中正區羅斯福路、金華街口，開價每坪158萬至188萬元，甫開賣即銷售五成，富享建設執行長陳明安表示，除了富享榮華外，未來公司積極啟動資產活化，將陸續整合關係企業「香城飯店」10間老舊飯店做改建。

陳明安表示，富享建設關係企業香城飯店集團，在台北市精華地段有近10棟飯店，目前配合政府推動都更危老政策，積極啟動資產活化，除擁有土地資源之優勢外，累積數十年對於飯店經營及建設經營管理經驗，更能深刻瞭解使用者居住之需求，除了結合華熊營造優良的施工管理經驗與品質保證，並依個案條件與同業進行強強聯結發揮團隊優勢，創造建商、地主、購屋者三贏的目標，用建築翻轉城市價值。

陳明安指出，目前進行中有兩大案，一件個為松江路約500多坪基地，原為飯店，後續將規劃住宅，攜手華熊建設、耕薪建設打造，另一件為與華熊建設、璞真建設，整合南京東路三段大約500多坪基地，因不同建案特性集結不同菁英團隊，再創建案更高價值，提昇產品競爭力及建築服務品質，未來所改變的不只是城市街廓風貌的再造，更能提升建築產品的價值與開發效率，建立都更整合與危老改建新模式。

「富享榮華」基地面積253.19坪，規劃興建地上15層、地下5層，1-2樓為一般零售業，3-4樓為一般事務所，5-15樓住宅，坪數規劃48-51坪4房，共44戶住家，特別的是，公設比僅29%，開價158-188萬元，總價約7598-9539萬元，潛銷期間已銷售五成，客層主要來自周邊醫院醫生、自營商、二代置產，目前可售21戶，預計2026年完工。

另，「富享榮華」的資優學區也是熱銷因素之一，台大、台師大、建中、北一女，逐學區而居的環境，學習風氣自然成形，還有中正國中，市大附小明星學區，成為菁英父母購屋首選。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，當地區域精華，所屬市中心，與中正紀念堂生活圈，雖然傳統城區不無老舊社區參雜其中，但整體住宅單價行情為9字頭，高價宅達百萬元都很尋常，此次價碼也算達標豪宅稅課稅標準，來到單價150萬元等級並不意外，公設比還能維持在三成的基本門檻，可售住宅戶數也不多，均為在蛋黃區、高價宅規劃外的另一吸睛重點，不過資產階級購置高價宅多想享純住風格，住戶單純，免受打擾，此社區為住商混合，得視後續相關業種進駐是否過於複雜，但都會稍讓價值打折扣。