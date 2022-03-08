天玉集團插旗高雄仁武推大樓建案 房市戰雲密布

北高雄近年人口快速成長，其中仁武區具有雙交流道，南來北往便捷，與漢神巨蛋商圈近在呎尺，建商相繼攻城略地，繼永信、多城國際、華友聯、浤圃等建設在84期推案後，去年營收創新高的天玉集團，最近也進駐100期重畫區旁推大樓建案，房市戰雲密布。

天玉集團創建邁入第25年，旗下龍騰建設及上市櫃的鑫龍騰開發，過去主攻高鐵生活圈推案，看好車程約15分鐘距離的仁武區發展，也購下二筆大面積土地，其中位在仁武京富路、100期重畫區旁的一塊基地日前動工，預計建地下15層大樓，規畫建2房、3房產品，基地鄰近有綠地、公園及滯洪池，發展潛力可期。

天玉集團表示，北高雄近年發展快速，仁武區具有中山高鼎金系統及國道10號仁武交流道，並可直線串連榮總商圈、巨蛋商圈，生活機能成熟，大樓房價站上3字頭，後勢可期。