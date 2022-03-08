罕見！北市這建案公設比29% 業者說原因
富享建設投資興建的「富享榮華」，今(8)日與華熊營造舉行工程簽約開賣，個案位於北市中正區羅斯福路、金華街口，訴求便利交通，多元生活機能，以及市場少見的29%公設比，開價每坪158萬至188萬元。
富享榮華為都更案，基地約253坪，規畫地上15層，地下5層，共44戶住家，10戶一般零售茉及9戶一般事務所。住家部分坪數看48坪至51坪，公設規畫接待大廳、多功能會議室、空中花園。
富享建設執行長陳明安表示，灌公設可以賺錢，但「富享榮華」正臨羅斯福路，出門就是中正紀念堂站、與新南門市場一路之隔，距植物園也不遠，由於周遭機能完善，因此公司決定規畫實用簡單公設，讓住戶能獲得更多住家生活空間。
其中，新南門市場在2023年啟用後，將變身為12層的嶄新建築，也成為集市場、餐飲、購物多功能的商場規劃，對於鄰近的建案來說，不只是加持房價的題材，更增加生活便利性。另外資優學區也是受青睞因素之一，包括中正國中，市大附小明星學區等。
富享建設表示，繼台北車站地標「京王」、內湖「富享家」之後，這是富享建設三度邀請華熊營造合作，其中「京王」榮獲第21屆國家建築金獎施工品質類金獅獎首獎，而華熊營造對於豪宅購屋族群也不陌生，台北101、陶朱隱園等都是知名作品。
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