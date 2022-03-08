全球前250大零售業 統一超、全聯皆入榜

勤業眾信聯合會計師事務所今（8）日發布《2022零售力量與趨勢展望》報告，評選全球前250大零售業，其中沃爾瑪（Walmart）持續穩坐全球最大零售業者的寶座。台灣方面，零售業龍頭統一超商（2912）連續八年成功進榜，名次上升至134名；全聯則是連續兩年進榜，且名次飆升26個名次，前進至全球221名。勤業眾信建議，永續零售是接下來的發展趨勢，應納入規畫。

勤業眾信表示，全球前250大零售業是以2020年7月至2021年6月公開財報內容評選出來。全球Top 250的零售總營收為5.1兆美元，較前年度增加2,700億美元；Top 10的零售企業總營收為1.77兆美元，占整體34.6%比重。

其中沃爾瑪（Walmart）持續穩坐全球最大零售業者的寶座；亞馬遜（Amazon）以34.8%的零售營收成長率居次，在2021年度再度奪下前十大企業成長率之冠。

勤業眾信消費產業負責人謝明忠表示，隨著全球疫情逐漸受到控制，民眾也更加適應與病毒共存的生活；儘管近日俄烏紛爭帶來干擾，但長期而言通膨壓力可望減緩，零售業者仍對產業前景抱持樂觀態度。

另外，因消費者手上仍保有充足的現金，全球主要經濟體也有機會以穩健的速度持續成長。而台灣零售業也在疫情當中積極發展數位轉型，全通路、無接觸經濟和幕後店等多元化形式，已成為零售業者提升競爭力的必備項目。

謝明忠建議，零售業者在接下來的商業布局中也應將「永續零售」納入規畫，以「獲利、人民、土地」三大面向為主軸布局永續投資，零售業者應將永續認證做為產品及品牌核心策略，重新建立與消費者之間的連結，並鞏固消費者對於品牌的黏著度。

勤業眾信報告指出，2021年度全球Top 250零售業銷售總營收5.1兆美元、零售淨利率3.1%，整體表現略高於2020年度銷售總營收4.83兆美元、零售淨利率3.3%。在成長率方面，2021年度成長率5.2%，相較2019財年微幅上升0.8%。

蟬聯全球最大零售業者龍頭的沃爾瑪（Walmart），2021年度營收成長率為6.7%，主要歸功於線上商務高達79%的成長及在疫情期間對於全通路和物流配送的投資。

另一方面，沃爾瑪也擴大服務面向；截至2021年度，沃爾瑪全球7,300間門市啟動到店取貨的服務，5,200間門市提供送貨到府的機制。

亞馬遜（Amazon）藉疫情下的線上購物需求提升，帶動整體北美與跨國市場的線上商店銷售額增加，營收成長率達到34.8%，排名次居；好市多（Costco）成長較2020年度上升1.3%，其可歸功於電商市場所帶來的可比銷售額增長及倉儲的增加，讓其以9.2%的成績在前十大零售企業中名列第三名。

Top 10則著重核心市場的經營，並退出部分跨國市場，其中，又以美國企業為大宗，2020年度前十大零售商的零售營收成長較前一年增加8%，升至12.4%，而前250大零售商的營收成長為5.2%，上升0.8%，其中多間零售業者營收成長達到兩位數，包含亞馬遜（34.8%）、跨國零售集團Schwarz Group（10.0%）、家得寶（19.9%）、京東（27.6%）、目標百貨（19.8%）。

而東亞方面，中國大陸、香港與台灣在過去一年中的表現更勝2020年度，共計16家企業入榜Top 250，且部分業者排名上升。台灣最具代表性的零售業龍頭「統一超商」總營收達80.19億美元，與2020年度相較增加4.69億美元，排名上升八名至134名，是台灣唯一連續八年進榜的零售企業。藉持續維持多元展店的計畫，積極打造複合門市及聯名主題店，整合實體門市與電商購物需求，擴大商品結構而得以推動業績增加。

而去年首次進榜的全聯福利中心，則以46.83億美元，與2020年度相較增加6.13億美元，攀升至榜單第221名。透過與Uber Eats、全球快遞、pandago及foodpanda等外送業者的合作推出「小時達」配送服務，全聯在搶快市場當中奪得先機，預估2022年外送業績將漲超過二倍。