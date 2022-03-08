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前台北101總座戴蔭本 加入台中高鐡娛樂購物城開發團隊

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
廣三SOGO百貨總經理陳光榮(左)與第一大國際營運長戴蔭本(右)。記者宋健生/攝影
廣三SOGO百貨總經理陳光榮(左)與第一大國際營運長戴蔭本(右)。記者宋健生/攝影

號稱全台高鐵站區最大招商案的台中「高鐵娛樂購物城」開發案，已進入細部設計作業階段，廣三SOGO百貨主導的第一大國際今(8)日宣布，已延攬前台北101總經理戴蔭本加入團隊，擔任第一大國際營運長，負責未來購物中心的規劃、招商及營運。

44年次的戴蔭本，在百貨零售業擁有超過40年的資歷，其中在太平洋SOGO百貨任職28年，歷任副總經理、大陸事業部營運總經理，並陸續參與籌設高雄、中壢、新竹及大陸天津分店，2013年至2017年擔任台北101購物中心總經理。

廣三SOGO百貨總經理陳光榮表示，可以同時滿足吃喝玩樂等功能的購物中心，已是市場的主流趨勢，而戴蔭本是國內少數擁有豐富購物中心經營管理經驗的專業經理人，加入第一大國際團隊之後，對於未來高鐵娛樂購物城的開發及經營管理，將有很大助益。

目前也是中華民國購物中心協會常務理事的戴蔭本表示，過去百貨公司只是純粹提供購物場所，而購物中心則可滿足吃喝玩樂等多元需求，這從日本近年來購物中心快速發展可以看到趨勢。

另外，台中高鐵娛樂購物城未來也會與國際無縫接軌，引進全球最新的品牌或業種，提供與「國際流行同步」的購物、消費與娛樂體驗。

戴蔭本強調，台中是中台灣九縣市主要消費中心(以高鐵30分鐘車程計算)，商圈服務人口超過750萬人，未來高鐵娛樂購物城完成開發後，可望帶動中台灣軌道經濟與百貨零售無限商機。

高鐵娛樂購物城規劃2026年中完工營運，基地面積4.8萬坪，其中商場營業面積10.6萬坪，是全台百貨店王台中新光三越加台中大遠百的1.6倍，更是台北101的4.7倍大，未來營運後將是全台單店營業面積最大購物商場，初估年營業額將挑戰350億元。

值得注意的是，高鐵娛樂購物城除規劃有百貨購物中心，另結合國際多功能展示場、國際會議中心、國際共享辦公室、A級商辦大樓、國際五星級酒店、AI商務旅館、百老匯等級影城及電競IP動漫主題館等，也是國內首座超大型商業綜合體開發案。

高鐵娛樂購物城位在台中高鐵站前第一排完整街廓，全案總樓地板面積達18.2萬坪，採70年設定地上權。鐵道局去年8月初開標，由廣三SOGO集團主導的第一大國際取得最優申請人資格，新光人壽集團是次優申請人。

目前，開發案聯盟或協力廠商包括東森新媒體控股、德昌營造、麗明營造、方圓會展顧問、英國貝諾(Benoy)建築設計團隊等。

高鐵 SOGO

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