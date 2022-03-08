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永慶宣布加薪7% 入職3年以上經紀人45%成功買房

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
永慶房屋提供
永慶房屋提供

永慶房屋表示，繼2021年底發1.1億元幸福成家基金後，4月1日起為總部行政人員加薪；這是連續第五年調薪，平均調幅高達7%，且距上次調薪僅七個月，永慶房產集團2022年預計新招5000人。

永慶房產集團董事長孫慶餘表示，永慶同仁提供誠實且貼心的服務，面對市場上投機炒作亂象，同仁們也堅守誠實價值，不與投機客配合，為了感謝與獎勵總部行政同仁們的努力，啟動加薪規劃。期待所有夥伴繼續努力，帶給消費者更優質的購售屋體驗。

永慶房屋人資部資深經理塗振宏表示，薪資待遇和成長是員工最在意的事情之一，永慶房屋為員工打造完整的薪獎制度。本次調薪已經是總部行政人員連續五年加薪，且距離上次調整不到一年時間；調幅比人力銀行近期公布的4.6%平均調薪幅度再高出2.4%。

永慶房屋經紀人的薪獎福利，除了底薪和業績獎金之外，每人每年還有最高250萬的「幸福成家基金」可以爭取。2021年「幸福成家基金」發出1億1千萬，超過500位經紀人受惠。

永慶房屋也制定月月晉升制度，只要經紀人表現傑出，每月都能申請晉升，為自己加薪。永慶表示，經紀人首年賺取百萬年薪、兩年晉身店長的案例不勝枚舉。入職3年以上的永慶房屋經紀人，更有45%的人成功買房。

加薪 薪資

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