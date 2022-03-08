鴻騰布局EV再下一城 運動通勤族免低頭也能操作儀表板

鴻海旗下鴻騰六零八八精密積極布局車用領域，看準疫情後個人化交通工具崛起，推出E-bike Display & Advanced Controller產品。以使用者體驗為出發，不同於傳統E-bike儀表板的控制器含有多達7至8個按鍵，鴻騰重新定義E-bike控制輔助裝置，讓操作有如單車鈴般簡易。無論是重度自行車玩家或電動自行車消費者，都能直覺且順暢的掌握行車資訊以及確保行車安全。

鴻騰結合近年來發展無線傳輸與通訊技術成果，發揮鴻海集團上下游供應鏈的資源優勢，催生出E-bike Display & Advanced Controller產品。個人化設定讓導航、儀表板及緊急電話等功能更貼近直覺操作，賦予通勤智慧化管理，重度自行車玩家也可以記錄航程、個人運動表現。這款輕量、外型時尚、人性化以及機能強大的終端產品，將在3月9日至3月12日於台北自行車展、財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心攤位中展出。

電動自行車（E-bike）是電動車（EV）領域的黑馬，省力、輕便且不需要駕照的特性深受銀髮族及運動通勤族群喜愛，在歐洲成為一種代步工具熱門選擇。據經濟部統計資料顯示，早在疫情前2019 年台灣電動自行車產值創下新台幣 231 億元的高峰。近兩年新冠疫情肆虐下，歐洲選擇搭乘大眾交通運輸工具的意願大幅降低，電動自行車滿足了城市人口移動的需求。許多國家政府也鼓勵人民以自行車做為代步工具並提供電動自行車的購買補助，大幅提高了電動車的銷售量。

台灣素有自行車王國之稱，看準電動自行車E-Bike市場潛在發展潛力，鴻騰憑藉精密製造關鍵競爭力成為E-Bike供應鏈一員，連接器產品已經賣進全球前幾大E-Bike廠牌。車用領域也發揮創新設計製造能力，針對高階車種鑰匙推出Display Key產品。未來鴻騰將持續在車用領域布局元件與系統產品，聚焦「電源管理、車聯網以及人機介面」三個面向發展，在新興的能源車用市場上，提供更具安全以及高品質的產品。