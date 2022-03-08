妖鎳再現一天漲90% 不銹鋼業者：從業20、30年沒看過

俄烏大戰持續衝擊全球貴金屬市場，用在生產不銹鋼和鋰電池的鎳，7日盤中價格一度暴漲90%到每噸55,000美元，創該合約35年歷史高點，寫下倫敦金屬交易所（LME）有史以來最極端的價格波動之一。先前高點是2007年創下的51,800美元。

由於鎳是重要不銹鋼原料，引起市場早盤競追不銹鋼族群，包括彰源、華新麗華、新鋼等都強勢開出，但盤中就不敵賣壓，彰源更從漲停價格直接壓回到平盤，震幅很大。網友更對此熱議，有網友指出：「原料越漲越跌 不意外」 ，也有網友認為「台灣要看庫存 台灣又沒產原料」。

鋼鐵業者指出，市場對鎳戲稱「妖鎳」，主要是過去價格波動很大，容易急漲急跌，過去業者都希望原物料是緩漲走勢，對產業發展較為有利，但當前俄烏情勢讓「妖鎳」再現蹤，一天可以有逼近100%的漲幅，「從業20、30年沒看過！」。業界普遍認為沒有下游客戶敢在此時衝進來下單，多採取觀望態度，所以原料漲未必對產業有利。