老屋不好貸、難轉手? 專家揭數據：情況變了

許多人對於老屋看法都是既難貸款， 又少人買，甚至認為老屋在市場乏人問津，轉手不易。屋比房屋表示，數據顯示，隨著全台房屋老化越來越嚴重，銀行對於老屋的放貸意願，以及民眾對於老屋的購買態度已悄悄轉變。

根據屋比房屋彙整財團法人金融聯合徵信中心資料顯示，2021年全台屋齡30年以上老屋貸款件數高達3萬9292件，不僅超過2020年全年的3萬的37328件，創下歷史新高。

此外，老屋占全年新增房屋貸款總件數的比重高達21.3%，與12年前、2009年的10.8%相比，提升了10.5個百分點、幾乎翻倍成長，顯見全台老屋交易越來越熱絡且銀行放貸意願也有提升的狀況。

觀察六都可發現，去年台北老屋占房貸市場比重最驚人，去年前三季北市高達52.7%、過半的房貸案件，都是屋齡30年以上的老屋。

屋比房屋總經理葉國華表示，全台房屋老化問題嚴重，銀行對老屋放貸增加，還有民眾購買老屋占比提高都是不得不的結果。

他表示，根據內政部資料，截止到2021年Q4，全台總計有897萬戶住宅，其中屋齡三十年以上的老屋有449萬戶，老屋占比達50.1%，台北老屋佔住宅存量比重還高達7成以上，呈現遍地老屋的狀態，因此除非銀行放棄中古屋房貸市場，增加老屋貸款是必然的結果。

另外，目前新屋價高、在都會區內的精華地段供給相當有限，也導致民眾買房時，只能瞄準價格相對較便宜的老屋。以上種種都導致老屋在市場交易熱度提升、貸款件數增加。

葉國華指出，房屋折舊後確實物理價值會日漸減少，過往銀行放貸為了確保債權，對於屋齡過大的老屋都會出現貸款成數偏低，甚至不放貸的狀況，有些銀行內部還有屋齡+貸款年限要小於50或是60等規定。

不過，這樣的狀況，隨著台灣房屋日漸老化，目前各銀行在都會區中幾乎都有放寬放貸標準的情形。

以台北市來說，2021年前三季，北市老屋貸款佔比高達52.7%，也就是說北市超過半數的房貸都是屋齡三十年以上的老屋，而且，貸款成數平均也有7成以上，可見屋齡目前並非銀行放貸唯一準則，還是要考量房屋的地段等經濟價值、實際市況等因素。

葉國華指出，雖然老屋佔市場交易比重日增，市場性大幅提升，但老屋屋況較差、申辦房貸的門檻也相對新屋更嚴苛是不爭的事實，購屋民眾若想購買老屋，應從三個角度加以考量。

首先，老屋不少沒有電梯，如果家中有行動不便的長者，應盡量避免公寓高樓層。

再者，老屋雖然價格較便宜，但可貸款成數較新屋少，自備款不一定會比新屋低。