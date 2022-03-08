快訊

俄烏戰爭打到網路上 烏克蘭網軍大反攻

「並無未成年者」台中火警6死追3焦屍身分 DNA、指紋比對出爐

老屋不好貸、難轉手? 專家揭數據：情況變了

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
資料來源／屋比房屋
資料來源／屋比房屋

許多人對於老屋看法都是既難貸款， 又少人買，甚至認為老屋在市場乏人問津，轉手不易。屋比房屋表示，數據顯示，隨著全台房屋老化越來越嚴重，銀行對於老屋的放貸意願，以及民眾對於老屋的購買態度已悄悄轉變。

根據屋比房屋彙整財團法人金融聯合徵信中心資料顯示，2021年全台屋齡30年以上老屋貸款件數高達3萬9292件，不僅超過2020年全年的3萬的37328件，創下歷史新高。

此外，老屋占全年新增房屋貸款總件數的比重高達21.3%，與12年前、2009年的10.8%相比，提升了10.5個百分點、幾乎翻倍成長，顯見全台老屋交易越來越熱絡且銀行放貸意願也有提升的狀況。

觀察六都可發現，去年台北老屋占房貸市場比重最驚人，去年前三季北市高達52.7%、過半的房貸案件，都是屋齡30年以上的老屋。

屋比房屋總經理葉國華表示，全台房屋老化問題嚴重，銀行對老屋放貸增加，還有民眾購買老屋占比提高都是不得不的結果。

他表示，根據內政部資料，截止到2021年Q4，全台總計有897萬戶住宅，其中屋齡三十年以上的老屋有449萬戶，老屋占比達50.1%，台北老屋佔住宅存量比重還高達7成以上，呈現遍地老屋的狀態，因此除非銀行放棄中古屋房貸市場，增加老屋貸款是必然的結果。

另外，目前新屋價高、在都會區內的精華地段供給相當有限，也導致民眾買房時，只能瞄準價格相對較便宜的老屋。以上種種都導致老屋在市場交易熱度提升、貸款件數增加。

葉國華指出，房屋折舊後確實物理價值會日漸減少，過往銀行放貸為了確保債權，對於屋齡過大的老屋都會出現貸款成數偏低，甚至不放貸的狀況，有些銀行內部還有屋齡+貸款年限要小於50或是60等規定。

不過，這樣的狀況，隨著台灣房屋日漸老化，目前各銀行在都會區中幾乎都有放寬放貸標準的情形。

以台北市來說，2021年前三季，北市老屋貸款佔比高達52.7%，也就是說北市超過半數的房貸都是屋齡三十年以上的老屋，而且，貸款成數平均也有7成以上，可見屋齡目前並非銀行放貸唯一準則，還是要考量房屋的地段等經濟價值、實際市況等因素。

葉國華指出，雖然老屋佔市場交易比重日增，市場性大幅提升，但老屋屋況較差、申辦房貸的門檻也相對新屋更嚴苛是不爭的事實，購屋民眾若想購買老屋，應從三個角度加以考量。

首先，老屋不少沒有電梯，如果家中有行動不便的長者，應盡量避免公寓高樓層。

再者，老屋雖然價格較便宜，但可貸款成數較新屋少，自備款不一定會比新屋低。

第三，老屋還需額外準備一筆修繕費用，購買老屋前一定要綜合評估，多方了解新屋與老屋的優缺點後，確認自身需求與預算再購置。

示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

老屋 房貸 老化

延伸閱讀

純網銀 規劃試辦房貸業務

北市人口數若跌破250萬 第3名副市長仍可當到滿

北市今新增1境外移入 英返台30歲男探病採檢確診

爸媽出200萬頭期款！23歲女見「房貸金額」嚇翻：該買嗎？

相關新聞

聯亞生技COVID-19疫苗 重新送件申請EUA

聯亞藥代母公司聯亞生技公告，重新向台灣衛生福利部食品藥物管理署申請COVID-19疫苗UB-612的專案製造緊急使用授權...

鴻騰布局EV再下一城 運動通勤族免低頭也能操作儀表板

鴻海旗下鴻騰六零八八精密積極布局車用領域，看準疫情後個人化交通工具崛起，推出E-bike Display & Advan...

妖鎳再現一天漲90% 不銹鋼業者：從業20、30年沒看過

俄烏大戰持續衝擊全球貴金屬市場，用在生產不銹鋼和鋰電池的鎳，7日盤中價格一度暴漲90%到每噸55,000美元，創該合約3...

拚數位支付 博客來攜Atome推「先買後付」

統一超（2912）旗下博客來「女子美好購物季」首波活動開紅盤，開跑至今較去年同期業績增約三成，表現亮眼。看好數位支付發展...

鴻騰布局EV 運動通勤族不用低頭也能操作儀表板

鴻海（2317）旗下鴻騰六零八八精密科技積極布局車用領域，看準疫情後個人化交通工具崛起，推出E-bike Display...

星宇新布局 搶進國內線

星宇搶進國內線，先拚國旅。星宇航空傳即將送件申請進軍台北-金門、澎湖，規劃下半年進軍國內線，與華航旗下華信、長榮集團旗下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。