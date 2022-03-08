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遏止新違建 北市房屋過戶未檢附無違建證明優先查處

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
遏止新違建，北市房屋過戶未檢附無違建證明，優先查處。圖/北市建管處提供
遏止新違建，北市房屋過戶未檢附無違建證明，優先查處。圖/北市建管處提供

台北市建管處於2015年8月20日訂定「台北市政府遏止新增違章建築處理措施」，依該處理措施規定，2015年9月1日以後領得使用執照之建築物於辦理產權登記移轉時，得檢附由開業建築師所簽證之「無違建證明」，未提出證明者，建管處於地政單位通報後，應立即派員進行違建查察，以達遏止新違建產生之目標。

建管處處長劉美秀表示，自2015年9月1日至2022年2月28日止，經北市各地政事務所通報有檢附「無違建證明」案件計有1萬4,693戶，另未檢附「無違建證明」案件有3萬1,630戶，建管處皆於收到地政單位通報後即刻派員查察有無違建情事。

此外，為了加強新建物之管理，對於每一個新建案於領得使用執照後，建管處亦訂有相關複查機制，不定期派員勘查有無搭蓋違建情形，並持續列管二年，自2015年9月1日起至2022年1月31日止，領得使用執照計有1,340個建案，總計3萬8,605戶皆依序派員現場勘查，並持續列管不定期複查，一經發現違建情事，即優先查報拆除。

經統計2015年9月1日以後完成之新建案，經建管處派員勘查有違反規定而查報之違建計有1,748案，約只占同時期本市違建查報案件3萬6,577件之4.7%，絕大部分屬陽台加窗之類型，且每件違建案都列管並優先執行拆除。

由於台北市政府對於建築物合法使用之重視，自2015年9月起結合地政與建管單位之「通報機制」及另搭配新領得使用執照之「複查列管機制」，已有效的避免新違建之產生，劉美秀特別呼籲市民了解市政府遏止新違建產生之決心，切勿心存僥倖而違法搭蓋違建，以共同維護台北市之公共安全及都市景觀。

建管處呼籲市民了解市政府遏止新違建產生之決心，切勿心存僥倖而違法搭蓋違建，以共同維護台北市之公共安全及都市景觀。圖/北市建管處提供
建管處呼籲市民了解市政府遏止新違建產生之決心，切勿心存僥倖而違法搭蓋違建，以共同維護台北市之公共安全及都市景觀。圖/北市建管處提供

違建 建案

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