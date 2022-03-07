大宗原物料上漲 統一中控去年獲利衰退7.7%

統一（1216）重要轉投資統一中控今（7）日公布去年財報，營收人民幣252.31億元（約新台幣1,130.9億元），年增10.8%，創下歷史新高，但稅後純益人民幣15.01億元（約新台幣67.28億元），年減7.7%，每股純益人民幣0.3474元（新台幣約1.56元），主要受到前年有一次性收益及大宗原物料上漲等影響。

統一中控董事會也決議，考量集團盈餘、整體財務狀況、以及資本支出等，擬配發現金股利每股人民幣0.4169元（約新台幣1.87元）。

統一中控提到，去年全年營收創下歷史新高，是因線下終端與數位化管道，皆是品牌接觸消費者的主要方式，造就消費者的綜合體驗；但獲利減少，原因包括行政開支費用上升，因前年新冠肺炎疫情期間，受惠於中國大陸政府調降社保費用率所影響，以及去年大宗原物料上漲等因素影響。

統一中控表示，去年全年食品事業營收為正成長，「湯達人」奠定高端高湯麵市場領導地位，「開小灶」持續受到市場肯定；飲料事業營收則為雙位數成長，旗下「統一綠茶」持續提高品牌的好感度和消費者的認同感，「統一阿薩姆奶茶」繼續穩居市場領導地位。

展望今年，統一中控提到，集團將持續關注疫情帶來社會的消費轉變，以及中國大陸消費市場在人口結構、社會變化和科技進步驅動下，正逐漸呈現出複雜化、多元化的趨勢。

而線下通路與數位化管道，是品牌接觸消費者的主要方式，將會持續創造消費者的綜合體，透過統一的品牌來建立長期競爭力，並觀察消費者需求，持續進行產品創新。