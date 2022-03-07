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造船市場回春...台船卻接不到海外訂單 董座曝關鍵原因
台船造船能力海內外知名，但受國際造船業萎縮衝擊，近十多年力圖多角化經營，轉型求生，好不容易盼到航運翻身，造船市場回春，卻接不到半張訂單，台船董事長鄭文隆今在海隆艇交船時表示，主要受台幣大幅升值所致，台船的造價偏高，無從競爭。
鄭文隆說，台船是台灣唯一商船造船廠，過去主力業務為建造大型商船，特別是貨櫃船，從1800TEU到1萬4000TEU都曾生產，不過2008年發生金融海嘯，國際造船業萎縮，台船轉向國艦國造、離岸風電等新市場。近來，海外航運翻身，國外釋出許多造船訂單，可惜台船接到不到，主因是台幣大幅升值，船艦造價比鄰近的日韓等國偏高。
他表示，台船近年參與政府「國艦國造」計畫，承造海潛艦、新型兩棲船塢運輸艦、新型救難艦；海巡署4000噸級、1000噸級、100噸級巡防艦艇；科技部的海研一號、二號、三號海洋研究船及教育部的海洋實習船等。
另在離岸風電則參與了部分水下鋼構基礎的生產，海工浮吊船「環海翡翠輪」（Green Jade）預計明年完成，將投入離岸風場的海上施工。
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