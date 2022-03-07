gonna共樂遊插旗北市西區 京站店全新開幕

「gonna共樂遊」正式插旗台北市西區，雄獅集團（2731）旗下欣食旅餐飲品牌「gonna共樂遊」看好台北車站交通便捷，且擁有許多百貨客與旅客來往的人潮等特點，鎖定Q square京站時尚廣場1樓開設全新門市，即日起正式開幕。開幕期間首兩週，配合京站百貨春季檔期活動，凡消費滿千即享超營養農家沙拉或堅果青醬番茄雞肉寬麵2選1，Q APP卡友於3月30日前掃碼還可兌換「gonna超解饞雙拼薯條」限量500份。

全新「gonna共樂遊」京站店有別於先前仁愛概念店設立於街邊，或內湖、南港店融入商業辦公住宅形式，看準Q square京站時尚廣場鄰近雙鐵、捷運站，且步行不用5分鐘的路程，樓上還有轉運站周邊商圈的高集客力，以及百貨本身人潮等優勢，主要鎖定女性、上班族和健身族等客群，空間規劃上半通透的開放式廚房不僅呈現時尚感，餐飲衛生也讓人看得見，同時內、外一共有65個座位席，透過沙發卡座、單人高腳桌與一般聚餐座位的不同搭配，為來店用餐的客人營造放鬆且靈活彈性的座位組合。

深受講求健康主義吃貨喜愛的「gonna共樂遊」，不僅融入風行於歐美和澳洲的「快速慢食」概念，變化豐富且多樣的菜色以「地中海飲食概念」為烹調主軸，加上美味好食、餐點色彩繽紛好拍的特點也是令人著迷的原因之一。

全新京站店在延續品牌的精神下，將提自早上九點起供應早午餐，全時段供應沙拉、穀物碗、義大利麵、漢堡帕里尼與各式嘴饞點心，以及鮮榨果汁和咖啡等，滿足所有來店客的需求，當中不能錯過的人氣早午餐：超級抗氧化義式烘蛋，採用大量的富含抗氧化元素，如：青花菜、堅果青醬、羽衣甘藍等配上無毒雞蛋後，烤成義式烘蛋，最後搭配生菜以及奶油布里歐麵包，不僅營養滿分，還能讓妳越吃越年輕遠離癌症和老化；另一道人氣穀物能量碗：Tahini鮭魚穀物能量碗，除了Cajun風味鮭魚是一大亮點外，食材之一的Farro法蘿穀麥富含優質蛋白質、礦物質、維他命，不但能提升自我免疫力，高纖維、低 GI 的特性，更能降低心臟病和糖尿病風險。