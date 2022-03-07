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代工訂單出貨挹注　國光生技2月營收暴增25倍

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

國光生科公告2月營收為2990.1萬元，較去年同期成長2489.91%，累計1-2月自結營收為新台幣3300萬元，較去年同期成長1570.89%，主要受惠於充填線商轉國際代工訂單出貨，以及子公司安特羅快篩海外訂單爆量使得淡季不淡。

國光生技表示，今年流感疫苗原液及成品海外訂單可望大幅增加，帶動未來營收成長。

世界衛生組織日前公佈今年預測北半球流感疫苗病毒株，包括A型流感H1N1、H3N2病毒，及Ｂ型流感維多利亞（Victoria）、山形株（Yamagata），而國光生技累積流感病毒大數據分析經驗，正確預判4種流感病毒株並完成繼代，已開始生產流感原液，確保流感疫苗充分供應台灣防疫，海外訂單也同步成長。

國光生技營運長張金全表示，國光擁有全台首屈一指的流感病毒資料庫，但為了更正確預判流感病毒株，特別成立流感病毒選株小組，小組成員針對WHO所屬實驗室提供的全球流感監測資訊定期討論，才能百分百正確預判今年的流感病毒株，並在WHO公佈前提早進行病毒繼代，一旦確認候選病毒株與WHO公告一致，立即啟動流感原液生產作業。

國光生技表示，台灣雖不是WHO會員國，但國光已加入WHO所屬的國際製藥生產聯盟IFPMA，取得WHO的全球流感病毒監測資訊，目前IFPMA在全球共17個會員，包括國際疫苗大廠賽諾菲、GSK等，國光是台灣唯一加入IFPMA的疫苗公司。

國光生表示，在第二條產線加入後，今明二年的訂單能見度高，營運維持穩健成長趨勢，且以目前國際訂單與海外市場的拓展進度，產線排程已近滿載，因此國光已著手第三及第四條產線建置，以因應未來市場需求。

流感病毒 國光生 流感疫苗

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