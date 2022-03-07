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南市北區中興新城公辦都更招商成功 再添百戶社會住宅

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市北區中興新城土地都市更新案招商成功，台南市政府今天下午與得標廠商簽約。記者鄭惠仁／攝影
台南市北區中興新城土地都市更新案招商成功，台南市政府今天下午與得標廠商簽約。記者鄭惠仁／攝影

台南市將再增加114戶社會住宅，北區中興新城土地都市更新案今天下午簽約，都發局表示，此案規畫22至23層大樓，共544戶，為綠色銀建築，4年內完成並入住，可節省公帑10億元。

都發局表示，北區中興新城 (東興段926-1、925-3、911-1及911-5地號)土地都市更新案，由中德建設得標。市長黃偉哲表示，為落實「希望家園」的施政理念，並提供青年及弱勢族群可負擔的優質居住空間，此次公辦都更案市府將透過都市更新容積獎勵的方式取得約114戶社會住宅，預計明年動工，2027年完工，可為市庫節省約10 億元。

黃偉哲說，雖然台南市的住宅自有率近9成，但尚有1成多民眾沒有自宅，市府繼續為這些沒有住宅的民眾設想，滿足需求，加速加快居住正義的追求。

都發局長莊德樑表示，中興新城基地位於北區東豐路、前鋒路、小東路及鐵路所圍地區，面積約6158平方公尺，共1863坪，緊鄰成功大學及台南公園，未來透過西側公園道串連周邊休憩購物環境，商業、文化與休閒生活設施，將成為文化綠意的生活區。

莊德樑說，此為黃偉哲上任後第6個招商成功的案子，土地屬中央所有，現繼續尋找適合招商基地，增加社會住宅戶數，目前已動工的社會住宅已有1758戶，2024年前動工的戶數將達6480戶。

都市更新 社會住宅 公辦都更 居住正義 黃偉哲 台南

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