安心食品投資屏東食品新廠房 今動土開工

安心食品（1259）今（7）日於屏東農業生物科技園區舉辦食品加工廠動土典禮，由東元（1504）餐飲集團黃茂雄會長率安心食品公司主管參加。

安心食品預定投資屏東長治鄉的屏東生物科技園區，規畫萬坪基地打造專屬食品廠房，未來將全面提升食品製成及創新研發技術，擴大佈局促進地方經濟發展，提供安心、健康、美味的餐點。

安心食品（MOS摩斯漢堡）全台直營303間店鋪，每日提供各式多元的餐點服務顧客。為加強與在地農業的合作正積極籌備屏東食品加工廠的建造，未來從產地到餐桌、食材到餐點全程嚴密控管，為顧客的食安把關。

疫情影響下打亂全球供應鏈及運輸通路，安心食品一直以來堅持使用在地農漁產，設立食品廠房能縮短產地製成距離，降低碳足跡，更保存食材的新鮮美味。

安心食品廠房將以最新、高規格建造，符合國內外食安法規及趨勢，使用自動與半自動倉儲系統，初步供給全台摩斯漢堡米粄產能，更期待將台灣的優質農漁產品加工後外銷至世界各地。

連結產學合作發掘在地產業及人才育成，整合未來3至5年的營運量能發展做好準備，帶動上、中、下游周邊產業發展。

MOS摩斯漢堡為了提供更完善優質的服務品質， MOS Order APP最近推出「MOS安心取溫馨送」新功能，摩斯會員除了可以優惠價格量購再慢慢享用之外，各式商品之外，還可以方便的將取貨票券轉贈或接收分享。利用手機持有的取貨票券，可以享受隨時、隨地、隨店在全台直營店鋪取貨零距離的體貼服務。

「MOS安心取溫馨送」提供量購優惠的內容包括MOS Cafe’、紅茶、漢堡、點心及各項適合送禮的商品，顧客不需要寄送宅配，即可利用安心取的轉贈功能，透過LINE將優惠票券所需的轉贈碼傳送給好友分享，不論受贈者身在台灣的任何一個縣市，都可以利用確認碼接收票券後，到大部分摩斯店面輕易取用，享受送禮零距離的溫馨服務。