快訊

台中興中街大火奪6命 女房東「愛撿回收物」驚人身價曝光

賑災烏克蘭捐款達3億 外交部：先撥1億助難民

安心食品投資屏東食品新廠房 今動土開工

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

安心食品（1259）今（7）日於屏東農業生物科技園區舉辦食品加工廠動土典禮，由東元（1504）餐飲集團黃茂雄會長率安心食品公司主管參加。

安心食品預定投資屏東長治鄉的屏東生物科技園區，規畫萬坪基地打造專屬食品廠房，未來將全面提升食品製成及創新研發技術，擴大佈局促進地方經濟發展，提供安心、健康、美味的餐點。

安心食品（MOS摩斯漢堡）全台直營303間店鋪，每日提供各式多元的餐點服務顧客。為加強與在地農業的合作正積極籌備屏東食品加工廠的建造，未來從產地到餐桌、食材到餐點全程嚴密控管，為顧客的食安把關。

疫情影響下打亂全球供應鏈及運輸通路，安心食品一直以來堅持使用在地農漁產，設立食品廠房能縮短產地製成距離，降低碳足跡，更保存食材的新鮮美味。

安心食品廠房將以最新、高規格建造，符合國內外食安法規及趨勢，使用自動與半自動倉儲系統，初步供給全台摩斯漢堡米粄產能，更期待將台灣的優質農漁產品加工後外銷至世界各地。

連結產學合作發掘在地產業及人才育成，整合未來3至5年的營運量能發展做好準備，帶動上、中、下游周邊產業發展。

MOS摩斯漢堡為了提供更完善優質的服務品質， MOS Order APP最近推出「MOS安心取溫馨送」新功能，摩斯會員除了可以優惠價格量購再慢慢享用之外，各式商品之外，還可以方便的將取貨票券轉贈或接收分享。利用手機持有的取貨票券，可以享受隨時、隨地、隨店在全台直營店鋪取貨零距離的體貼服務。

「MOS安心取溫馨送」提供量購優惠的內容包括MOS Cafe’、紅茶、漢堡、點心及各項適合送禮的商品，顧客不需要寄送宅配，即可利用安心取的轉贈功能，透過LINE將優惠票券所需的轉贈碼傳送給好友分享，不論受贈者身在台灣的任何一個縣市，都可以利用確認碼接收票券後，到大部分摩斯店面輕易取用，享受送禮零距離的溫馨服務。

摩斯漢堡 食安 農業 黃茂雄 東元 餐飲

延伸閱讀

綠營縣長初選 黨籍女立委相挺屏東女力周春米

綠營屏東縣長決戰初選倒數！ 莊瑞雄鄉鎮座談會 立委好友站台

民進黨屏東縣長初選倒數1個月 周春米宣傳錄音、布條起跑

屏東萬年溪再傳唱老祖話語 馬卡道族河祭祈福

相關新聞

代工訂單出貨挹注　國光生技2月營收暴增25倍

國光生科公告2月營收為2990.1萬元，較去年同期成長2489.91%，累計1-2月自結營收為新台幣3300萬元，較去年...

南市北區中興新城公辦都更招商成功 再添百戶社會住宅

台南市將再增加114戶社會住宅，北區中興新城土地都市更新案今天下午簽約，都發局表示，此案規畫22至23層大樓，共544戶...

中菲行2月營收淡季不淡 年增逾5成

中菲行公布2月自結集團營收新台幣30.81億元，較去年同期增加52.8%；累計前2月營收72.31億元，較去年同期成長5...

漢達旗下新藥授權Cycle 權利金上看5600萬美元

漢達生技宣布治療多發性硬化症的505（b）（2）新藥Tascenso ODT，與Cycle簽訂美國市場獨家授權經銷合約，...

冠星董座：柬埔寨廠訂單能見度達年底 客戶追越南廠進度

冠星-KY（4439）董事長林錦茂說，去年營業額已近2.4億美元，預計2025年將來到4億美元的規模，主要是越南廠將投產...

摩斯漢堡投資14億元 屏東農科打造專屬食品廠房

安心食品（MSO摩斯漢堡）今天在屏東農業生物科技園區舉辦食品加工廠動土典禮，東元餐飲集團會長黃茂雄率領安心食品同仁出席典...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。