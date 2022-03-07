冠星董座：柬埔寨廠訂單能見度達年底 客戶追越南廠進度

冠星-KY（4439）董事長林錦茂說，去年營業額已近2.4億美元，預計2025年將來到4億美元的規模，主要是越南廠將投產，未來越南廠產能將約占整體產能的近三分之一，該廠預計投入6500萬美元興建，將在下個月開始招標。由於目前柬埔寨廠的產能皆已滿載，且訂單能見度已達年底，不少國際客戶天天追著越南廠的進度，希望能盡快招標。

林錦茂表示，冠星的主力產品是短纖，目前短纖技術以中國見長，而越南當地紡織廠少有短纖廠，冠星將在中國大陸市場深耕20餘年所累積的人才與技術移植到越南，看好未來越南廠的接單表現。

冠星-KY表示，除了替既有客戶Adidas、Gap、Puma與近兩年才合作的Nike等運動、休閒服飾品牌商供貨短纖布之外，擴大中國內需市場市佔的企圖心可從跨足成衣看出，透過鎮江成衣廠，可布局中國內銷客戶的品牌，不單單只是跨入成衣事業，更有跨入成衣後，增加布的銷售加乘效果，該收購案預定7月1日移交，下半年即有成衣營收貢獻，為冠星的成衣事業跨出第一步，未來將以此為出發，進一步向海外發展。

冠星-KY表示，跨足成衣，本就是上市的目標之一，產業整合，帶來的不僅是毛利獲利的成長，也更代表對於產業的未來發展長期看好，談成鎮江成衣廠的收購，對此目標即有加速實現的機會。

隨著第1季在手訂單優於上季及去年同期，加上漲價效益發酵下，毛利率也將脫離去年第4季的谷底表現，回到疫情爆發前的平均水準，整體營運將顯著回溫。冠星-KY表示，上半年除了訂單動能強勁外，隨著漲價效益發酵，預計第1季營收、毛利率將同步成長，第2季將邁入旺季，營運可望進一步向上。