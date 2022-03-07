快訊

直播／今日本土+2、境外+27 無死亡個案

烏克蘭戰報：停火殺人的「敘利亞戰術」與傭兵？

冠星董座：柬埔寨廠訂單能見度達年底 客戶追越南廠進度

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

冠星-KY（4439）董事長林錦茂說，去年營業額已近2.4億美元，預計2025年將來到4億美元的規模，主要是越南廠將投產，未來越南廠產能將約占整體產能的近三分之一，該廠預計投入6500萬美元興建，將在下個月開始招標。由於目前柬埔寨廠的產能皆已滿載，且訂單能見度已達年底，不少國際客戶天天追著越南廠的進度，希望能盡快招標。

林錦茂表示，冠星的主力產品是短纖，目前短纖技術以中國見長，而越南當地紡織廠少有短纖廠，冠星將在中國大陸市場深耕20餘年所累積的人才與技術移植到越南，看好未來越南廠的接單表現。

冠星-KY表示，除了替既有客戶Adidas、Gap、Puma與近兩年才合作的Nike等運動、休閒服飾品牌商供貨短纖布之外，擴大中國內需市場市佔的企圖心可從跨足成衣看出，透過鎮江成衣廠，可布局中國內銷客戶的品牌，不單單只是跨入成衣事業，更有跨入成衣後，增加布的銷售加乘效果，該收購案預定7月1日移交，下半年即有成衣營收貢獻，為冠星的成衣事業跨出第一步，未來將以此為出發，進一步向海外發展。

冠星-KY表示，跨足成衣，本就是上市的目標之一，產業整合，帶來的不僅是毛利獲利的成長，也更代表對於產業的未來發展長期看好，談成鎮江成衣廠的收購，對此目標即有加速實現的機會。

隨著第1季在手訂單優於上季及去年同期，加上漲價效益發酵下，毛利率也將脫離去年第4季的谷底表現，回到疫情爆發前的平均水準，整體營運將顯著回溫。冠星-KY表示，上半年除了訂單動能強勁外，隨著漲價效益發酵，預計第1季營收、毛利率將同步成長，第2季將邁入旺季，營運可望進一步向上。

越南

延伸閱讀

柬埔寨詐團假扮正妹騙投資 竹聯幫堂主洗錢5千萬

不只是血奴？ 1400條訊息曝光…華人在柬成「行走黃金」

矽格業績看逐季增 法人：訂單能見度到6月

大陸人淪「血奴」 柬埔寨網路賭博下的犧牲者

相關新聞

中菲行2月營收淡季不淡 年增逾5成

中菲行公布2月自結集團營收新台幣30.81億元，較去年同期增加52.8%；累計前2月營收72.31億元，較去年同期成長5...

漢達旗下新藥授權Cycle 權利金上看5600萬美元

漢達生技宣布治療多發性硬化症的505（b）（2）新藥Tascenso ODT，與Cycle簽訂美國市場獨家授權經銷合約，...

冠星董座：柬埔寨廠訂單能見度達年底 客戶追越南廠進度

冠星-KY（4439）董事長林錦茂說，去年營業額已近2.4億美元，預計2025年將來到4億美元的規模，主要是越南廠將投產...

摩斯漢堡投資14億元 屏東農科打造專屬食品廠房

安心食品（MSO摩斯漢堡）今天在屏東農業生物科技園區舉辦食品加工廠動土典禮，東元餐飲集團會長黃茂雄率領安心食品同仁出席典...

旭德科技在新竹縣投資百億蓋新廠 估創1500個工作機會

ABF載板大廠欣興電子旗下的旭德科技，為因應未來快速成長的新需求，斥資近百億元在新竹工業區興建新廠房，縣長楊文科上午出席...

心誠鎂結盟台耀、台新藥 攻全球呼吸治療藥CDMO商機

心誠鎂行動醫電與台耀化學、台新藥簽署合作備忘錄，三方看準全球呼吸治療藥物需求強勁，將串聯心誠鎂之醫用霧化器與台耀之藥物開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。