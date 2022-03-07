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單身族爆多！全台一人宅攀升 新北佔比破30%

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

台灣年輕人晚婚現象普遍，越來越多人甚至不婚不生，單身人口攀升，一人宅的比例大幅增加。據內政部不動產資訊平台統計，2021年第4季全國一人一宅的數量達195.2萬宅，佔比從十年前的21.8%增加到26.75%，六都中以新北一人宅的佔比最高，達30.08%，超過41萬宅；最低的是台中18.99%，另，與十年前相較，台北的一人宅增加比例最多，達5.22個百分點。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，女性意識抬頭，不婚不生的單身男女越來越多，六都一人宅的佔比十年間都明顯成長4~5%，尤其以雙北長期居高，主因為許多上班族北漂，又以新北房價、租金較適中，也在通勤合理範圍，因此戶籍僅一人的宅數在去年正式突破3成。

此外，現代女性經濟獨立，婚前購買小宅自住的情況也增加，因此雙北捷運沿線、桃園高鐵特區或機捷站區周邊，不少重劃區的新案，也主推2房或1+1的小宅，以低總價門檻吸引單身者入手。

近10年，六都中以台北市一人宅增加比例最多，張旭嵐指出，高鐵和機捷通車，拉近了北北桃的距離，加上北市的消費水平與房價都比較高，對多口之家的家庭而言，生活負擔較大，因此不少民眾選擇「單身住台北，成家就脫北」，使北市一人宅的比例增加最多，也讓桃園、新北接收了不少來自北市的家庭輕移民。

一人宅的增加，也改變了家戶人口結構，觀察設戶籍宅的平均人口數，去年Q4全國設籍宅的平均人口數為3.2人，再創新低，六都中以新北市最低，甚至不到3人，平均只有2.92人，最高的台中市則是3.34人，對照十年前的數字，以台中和台南下降最多，平均人口數減少了0.42人。

張旭嵐分析，過去中南部家長傳宗接代、不可分家的觀念根深蒂固，但隨著時代演進，非要生兒子或一定要結婚的壓力逐漸減少，也不再強求家族成員都要住一起，於是中南部的家庭型態，從早年的大家庭轉變為小家庭，因此家戶人口數降幅較大，南北差異逐漸拉近，這也促使建商推案坪數越來越小，以符合社會變遷的趨勢。

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