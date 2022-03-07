紙價疲軟！榮成2月每股稅前虧損0.04元 股價成空方箭靶

榮成（1909）公告2月自結合併稅前淨利歸屬於母公司業主虧損5,139.3萬元，每股虧損0.04元，累計1-2月合併稅前淨利歸屬於母公司業主虧損3,131.5萬元，每股虧損0.02元。榮成2月主要受累於工紙價格低迷，加上農曆春節影響工作天數、以及歲休等因素，這也是近一年半以來榮成首見單月虧損。

榮成2月營收34.71億元， 年增6.76%、月減25.1%，月營收創11個月以來新低。累計前二月營收81.07億元，年增2.65%。受到基本面利空影響，加上大盤殺聲隆隆，榮成今（7）日股價成為空方箭靶，盤中來到20.15元，跌幅近7%，股價來到9個月新低位置。

法人表示，近期大陸廢紙價格跌勢不斷擴大，呈現跌跌不休的情況，主要是因需求疲弱，紙廠庫存皆在高位。在工紙價格方面，價格亦呈現持續下行趨勢，反應先前龍頭廠祭出變相降價的優惠措施後，不少紙廠呈現補跌壓力。

法人表示，由於首季向來是造紙業淡季，新訂單尚未完全釋放，業者採購心態偏謹慎，加上戰爭局勢嚴峻，需求端短期沒有回升跡象，紙廠優惠政策將持續，預計短期廢紙和工紙價格皆偏向弱勢整理。

榮成今年的動能則來自擴建的龍潭與路竹兩個台灣紙器新廠，其中，龍潭廠將在3月投產，路竹廠則在下半年，法人估，屆時榮成台灣紙器產能將由3.6億平方米增至5.7 億平方米，合計兩岸紙器產能約成長26%，且台灣地區產品毛利率較好，有助於提升獲利表現。